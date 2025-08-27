Đàn ông làm nghề gì dễ ngoại tình?

Bên cạnh những người đàn ông có địa vị xã hội cao, một nghiên cứu mới đây chỉ ra nhóm thất nghiệp cũng dễ ngoại tình vì cảm giác tự ti, bất an.

CEO Astronomer bị phát hiện ngoại tình khi cùng người phụ nữ khác đi xem concert. Ảnh cắt từ clip.

Theo một nghiên cứu mới đây do Viện Nghiên cứu Gia đình (Mỹ) thực hiện, những người đàn ông ở vị trí quyền lực cao - như giám đốc điều hành, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ y khoa nói chung - và cả những người thất nghiệp có nhiều khả năng ngoại tình cao hơn những người khác.

Cụ thể, tác giả - nhà nghiên cứu Wendy Wang đã phân tích dữ liệu nghề nghiệp từ Khảo sát xã hội chung (GSS) và kết luận rằng 18% nam giới ở nhóm trên từng không chung thủy trong hôn nhân. Trong nhóm nam giới thất nghiệp trong độ tuổi 25-64, có tới 1/5 từng ngoại tình, theo The New York Posst.

Theo nghiên cứu, đàn ông không có việc làm hoặc phải phụ thuộc tài chính vào vợ thường cảm thấy tự ti và bất an, từ đó dễ tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác, khiến họ trở thành nhóm dễ phản bội.

Trong khi đàn ông thường bị chỉ trích vì "chán cơm thèm phở", thực tế, không phải phụ nữ nào cũng giữ được sự chung thủy. Theo dữ liệu từ GSS, Wang phát hiện rằng 14% phụ nữ thừa nhận từng ngoại tình. Tuy nhiên, xét theo nghề nghiệp, sự khác biệt lại trái ngược với nam giới: phụ nữ làm các công việc ít danh giá (21%) có khả năng phản bội cao hơn so với nhóm ở vị trí công việc cao (9%).

Theo chuyên gia tình cảm Madeline Smith, có những dấu hiệu nhất định để nhận biết bạn đời có đang phản bội mình hay không - đặc biệt là với đàn ông.

Theo Khảo sát xã hội chung (GSS), có tới 14% phụ nữ thừa nhận từng ngoại tình. Ảnh minh họa: Pexels.

Ví dụ nếu một người đàn ông giấu điện thoại khi cả hai đang ở bên nhau, nửa kia của anh ta nên cảnh giác.

"Khi hai người đi ăn tối hoặc chỉ ngồi trên ghế sô pha xem tivi, anh ấy đặt màn hình điện thoại ngửa lên hay úp xuống? Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng hãy tự hỏi: 'Có gì trên màn hình mà anh ấy không muốn bạn nhìn thấy?'", Smith đặt vấn đề trong một bài viết trên Daily Mail.

"Tôi cho rằng việc nói 'điện thoại mỗi người là điều riêng tư' là nhảm nhí. Trên mạng, bạn có thể là bất cứ ai, sống với tính cách như thế nào chẳng ai biết, và bạn nên hiểu rằng người bạn đời của bạn có thể bất an về những gì bạn làm trên mạng", Smith tiếp tục.

Một dấu hiệu khác là khi đối phương chưa từng đăng bất kỳ bức ảnh nào của hai người lên mạng xã hội.

"Tôi từng làm việc với một khách hàng mang thai, dấu hiệu trong trường hợp của cô ấy là không có bức ảnh chụp chung nào trên Instagram người bạn trai. Ngay cả khi anh ta nói rằng bản thân không đăng gì trên mạng xã hội, ít nhất người yêu/bạn đời cũng nên xuất hiện trong ảnh đại diện của anh ta. Nửa kia của bạn nên tự hào giới thiệu bạn. Nếu anh ta không làm, điều đó cho thấy sự thiếu cam kết", Smith nhận xét.

Ngoài ra, nếu người đàn ông từ chối chia sẻ vị trí, đó cũng là tín hiệu đáng lo.

“Ngày nay, việc chia sẻ vị trí với người thân trên các ứng dụng đã trở thành bình thường. Một trong những 'cảnh báo đỏ' phổ biến mà tôi nghe thấy là: ‘Vị trí của chồng tôi luôn bị tắt mà không có lý do. Người ngoại tình sẽ luôn tìm ra cái cớ để không chia sẻ vị trí của họ, nhưng đồng thời lại yêu cầu bạn gái phải bật định vị'", Smith lưu ý.