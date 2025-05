Dàn sao hạng A cùng Chopard ‘chiếm sóng’ thảm đỏ Cannes 2025

Đạo diễn Quentin Tarantino - người đứng sau những bộ phim nổi loạn và đầy kịch tính như Pulp Fiction, Kill Bill hay Once Upon A Time In Hollywood - xuất hiện tại Cannes 2025 với vẻ ngoài bảnh bao. Ông chọn đồng hồ Chopard L.U.C XPS bằng bạch kim khi đảm nhiệm vai trò người tuyên bố khai mạc liên hoan phim. Vợ ông, Daniella Tarantino, cũng rạng rỡ với trang sức thuộc bộ sưu tập Haute Joaillerie của Chopard.