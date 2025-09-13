Dàn siêu xe hàng triệu USD của người giàu nhất thế giới hiện tại

Thỏa thuận mới nhất của OpenAI và Oracle đã giúp nâng tổng khối tài sản của ông Larry Ellison, người sáng lập công ty này lên mốc 393 tỷ USD , vượt qua Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới. Không chỉ là người có cá tính, thú chơi xe của CEO Oracle cũng chẳng hề tầm thường. Ảnh: Bloomberg.