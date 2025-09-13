Dàn siêu xe hàng triệu USD của người giàu nhất thế giới hiện tại

|
Thỏa thuận mới nhất của OpenAI và Oracle đã giúp nâng tổng khối tài sản của ông Larry Ellison, người sáng lập công ty này lên mốc 393 tỷ USD, vượt qua Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới. Không chỉ là người có cá tính, thú chơi xe của CEO Oracle cũng chẳng hề tầm thường. Ảnh: Bloomberg.
|
Theo truyền thông quốc tế, Larry Ellison sở hữu một chiếc McLaren F1 1995 giá niêm yết thời điểm đó hơn 815.000 USD. Chiếc xe mang số khung 062, sơn màu bạc Magnesium Silver, nội thất đen. Ảnh: Drive.
|
Xe được trang bị động cơ 6.0L V12, cho công suất đến 618 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây. Sau khoảng một thập kỷ sở hữu, ông từng đưa chiếc McLaren F1 lên sàn đấu giá, với mức hơn 3,6 triệu USD. Ảnh: Drive.
|
Tỷ phủ Larry Ellison còn sở hữu một chiếc Lexus LFA màu trắng. Ông thường bị bắt gặp cầm lái chiếc xe sang tại San Francisc giai đoạn 2011-2012. Ảnh: Car and Driver.
|
Xe trang bị động cơ 4.8L V10, cho công suất 552 mã lực, mất 3,6 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Thời điểm vừa ra mắt, Lexus LFA có giá khoảng 375.000 USD. Ảnh: Car and Driver.
|
Trong bộ sưu tập xe đa dạng của Larry Ellison, Audi R8 cũng từng xuất hiện. Tỷ phú này nhiều lần bị bắt gặp lái chiếc R8 màu bạc khi đi tập gym. Tuy nhiên, chưa rõ Ellison hiện còn giữ lại hay đã bán đấu giá chiếc xe này.
|
Xe được trang bị động cơ 4.2L V8, cho công suất 417 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h khoảng 4,4 giây. Xe có giá niêm yết từ 118.000 USD. Ảnh: Car and Driver.
|
CEO của Oracle là người hâm mộ trung thành của những chiếc NSX từ Acura. Tính đến nay, garage của tỷ phú này đã có đến 7 chiếc NSX. Mỗi chiếc giá bán khởi điểm khoảng 71.1000 USD. Dưới nắp ca pô là động cơ xăng 3.0L V6 cho công suất 270 mã lực. Ảnh: Car and Driver.
|
Ông còn sở hữu một chiếc Lexus LS 600h L trị giá 104.900 USD. Đây là phương tiện đi làm quen thuộc của ông, được đậu ở trước văn phòng. Ảnh: Car and Driver.
|
Bên trong garage của CEO Oracle có một chiếc Ferrari Enzo mang động cơ 6.0L V12, cho công suất 660 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây. Ảnh: Ferrari.
|
Một chiếc Ferrari khác là Testarossa cũng từng là "xế hộp" yêu thích của ông Larry Ellison. Tuy nhiên ông lại có nhiều trải nghiệm không mấy suôn sẻ với mẫu xe trị giá 94.000 USD này. Chiếc Testarossa gặp tai nạn nhiều lần, thậm chí bốc cháy. Ảnh: Motor1.
