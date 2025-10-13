Dàn xe của Ngân 98

Năm 2023, Ngân 98 cùng nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đăng tải loạt hình ảnh, video "đập hộp" chiếc Maserati MC20 Cielo tại cảng. Đây là phiên bản mui trần đặc biệt, với số lượng bán ra giới hạn chỉ 60 chiếc toàn cầu. Ảnh: FBNV.

Mẫu siêu xe màu vàng này sở hữu động cơ V6 3.0L tăng áp kép, cho công suất 621 mã lực, mô men xoắn cực đại 730 Nm. Thời điểm vửa mua, nhiều nguồn tin cho biết chiếc xe này đã tiêu tốn của nữ DJ hơn 20 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Trước đó vào năm 2021, Ngân 98 sở hữu chiếc Mercedes-Benz GLE 53 Coupe. Đây là chiếc SUV dáng coupe với động cơ I6 3.0L tăng áp, cho công suất 435 mã lực, mô men xoắn cực đại 520 Nm. Ảnh: Hoan Channel.

Giá của Mercedes-Benz GLE 53 Coupe khoảng 4,699 tỷ đồng . Tại đại lý, giá bán của xe thấp hơn khá nhiều nhờ các chương trình ưu đãi xả kho, dao động 3,3- 4 tỷ đồng . Ảnh: Hoan Channel.

Hiện không rõ giá sau khi nâng cấp của chiếc xe khoảng bao nhiêu. Mercedes-Benz V250 Luxury tiêu chuẩn đã có giá niêm yết khoảng 3,099 tỷ đồng . Vì vậy nhiều khả năng với gói độ Maybach, khách hàng muốn sở hữu chuyên cơ mặt đất này phải chi ít nhất 4 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng từng xuất hiện cùng chiếc Kia Carnival màu đen. Dựa theo hình ảnh từng được truyền thông ghi lại, đây là chiếc Carnival đời 2022-2023, bản Signature. Thời điểm đó, xe có giá khoảng 1,8 tỷ đồng . Ảnh: Kia Việt Nam.

