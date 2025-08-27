Dàn xe triệu USD của hôn phu Taylor Swift

Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục của xứ cờ hoa vừa thông báo đính hôn cùng nữ ca sĩ Taylor Swift. Anh chàng sinh năm 1989 và giữ một trong những vị trí quan trọng, tight end, của đội Kanssas City Chiefs.

Là một cầu thủ ngôi sao với 3 lần giúp đội vô địch Super Bowl, không ngạc nhiên khi Kelce sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng dàn xe với tổng giá trị đến hàng triệu USD.

Chiếc xe được Kelce ưu ái nhất là Chevelle SS mui trần đời 1970. Đây là mẫu xe cá nhân hóa, tinh chỉnh màu sắc ngoại, nội thất và thay đổi kích thước bộ mâm.

Nam cầu thủ còn sở hữu một chiếc Aston martin Vanquish 2014 trị giá hơn 300.000 USD . Theo nhiều nguồn tin, chiếc xe chỉ được anh chàng giữ sưu tầm và xuất hiện hiếm hoi ở một số sự kiện đặc biệt.

Là người đam mê tốc độ, Kelce còn sở hữu chiếc Aston Martin Vantage với khối động cơ V8 mạnh mẽ, cho công suất đến 500 mã lực. Theo truyền thông quốc tế, chiếc siêu xe này trị giá khoảng 146.986 USD .

Garage của hôn phu Taylor Swift còn sở hữu một chiếc GMC Terrain. Mẫu xe trang bị động cơ 1.5L turbo với 4 xy lanh, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Chiếc SUV này có giá khoảng 32.000 USD .

Với thân hình to lớn đến 1,95 m, Travis Kelce ưu ái những chiếc SUV cỡ lớn, và trong đó là Range Rover. Mẫu SUV hạng sang trị giá 150.000 USD , sở hữu động cơ V6 mạnh mẽ, cho công suất 395 mã lực.

Bộ sưu tập xe của Travis Kelce trở nên hấp dẫn hơn hẳn với sự góp mặt của chiếc Mercedes-Benz G 63 AMG trị giá đến 179.000 USD . Xe sử dụng động cơ V8 4.0L biturbo, cho công suất đến 577 mã lực.

Rolls Royce Ghost là mẫu xe đắt nhất bộ sưu tập của Kelce, trị giá khoảng 400.000 USD . Dưới nắp ca-pô của "bóng ma" là khối V12 6.7L, cho công suất 563 mã lực, với bản Black Badge mạnh tới 592 mã lực.

