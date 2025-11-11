Đang chấp hành án tù treo về tội đánh bạc lại tiếp tục lập sới bạc mới

Ngày 11/11, Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Châu phát hiện nổi lên ổ nhóm trên địa bàn xã Minh Châu và các địa phương lân cận như: Quảng Châu, Đức Châu, Diễn Châu..., hoạt động đánh bạc do Thái Doãn Hổ (SN 1974; trú tại xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Để triệt xóa ổ nhóm trên, Công an xã Minh Châu đã tập trung điều tra, xác minh. Quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức đánh bạc tại các ngôi nhà kiên cố, có tường rào cao, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người cảnh giới. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 16h40 ngày 9/11, tại xóm 6, xã Minh Châu, Công an xã Minh Châu chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt quả tang Thái Doãn Hổ và 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 bộ tú, 8 ĐTDĐ, 1 ôtô, 4 xe máy và 168 triệu đồng.

Theo Công an xã Minh Châu, đối tượng Thái Doãn Hổ đang chấp hành án treo về tội đánh bạc. Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.