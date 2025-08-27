Bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu nhiều, tổn thương dương vật do chó cắn. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật khâu niệu đạo cho bệnh nhi.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Đang nô đùa trong sân nhà, bé trai 6 tuổi ở xã Phú Lương, Thái Nguyên bất ngờ bị chó nhà cắn vào tay và vùng sinh dục. Tai nạn khiến bé đau đớn, máu chảy nhiều ở dương vật, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện A, tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng da dương vật bị lóc mất hoàn toàn, kèm theo vết thương niệu đạo. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, ê-kíp trực quyết định mổ cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, đặt sonde tiểu, khâu lại niệu đạo và tạo hình da thân dương vật bằng vạt da có cuống. Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng bé dần ổn định sau mổ. Bệnh nhi cũng được chỉ định tiêm phòng dại trong vòng 72 giờ đầu, đồng thời gia đình tiếp tục theo dõi tình trạng của con chó.

Các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó mèo, hoặc nếu nuôi cần tiêm phòng đầy đủ, tiêm nhắc định kỳ hàng năm để phòng dại. Chó mèo không nên thả rông, khi ra ngoài phải đeo rọ mõm; nếu có trẻ nhỏ trong nhà cần xích vật nuôi xa tầm với, tuyệt đối không để trẻ lại gần, nhất là khi động vật đang ăn hay ngủ.

Trong trường hợp bị chó mèo cắn, người dân cần xử lý vết thương ngay, với vết thương nhỏ có thể rửa kỹ dưới vòi nước bằng xà phòng; vết thương lớn phải cầm máu bằng gạc hoặc vải sạch, không băng kín và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Đồng thời, phải theo dõi tình trạng vết thương của trẻ cũng như theo dõi con vật trong 15 ngày tiếp theo, tuyệt đối không tự ý chữa trị tại nhà.