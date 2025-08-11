Đang chụp ảnh đám cưới, vô tình ghi cảnh tai nạn xảy ra ngay trước mắt

Trong lúc chụp hình, quay phóng sự cưới cho nhà gái, Minh Khương (Đồng Tháp) vô tình ghi lại cảnh tượng va chạm xảy ra giữa 3 người điều khiển xe máy trên đường.

Ngày 11/8, đoạn video ghi lại vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy trên đường quốc lộ thuộc phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) lan truyền trên mạng xã hội với 7,7 triệu lượt xem.

Cụ thể trong clip, một gia đình ở ven đường tổ chức đám cưới, cô dâu cùng dàn bê tráp nữ đang chuẩn bị chụp hình. Mọi người đứng thành một hàng ngang trên vỉa hè, trong khi nhiếp ảnh gia đứng ở bên kia đường chụp sang.

Khi đến gần khu vực nhóm người chụp ảnh, một người đàn ông chạy xe máy giảm tốc độ. Bất ngờ, một thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều, chạy từ phía sau với tốc độ cao không kịp giữ khoảng cách, đâm vào người đàn ông phía trước rồi ngã ra đường.

Ở chiều ngược lại, một người đàn ông khác đang chạy tới va phải nam thanh niên vừa ngã. Người này cũng mất tay lái, ngã văng xa hàng chục mét. Sự việc khiến những người chứng kiến hốt hoảng.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngay trước rạp cưới nhà cô dâu Đồng Tháp. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồ Minh Khương (sinh năm 1997) cho biết anh là người ghi lại vụ tai nạn và chia sẻ lên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào ngày 10/8 tại một đám cưới địa phương.

"Lúc đó, chúng tôi đang sắp xếp cho nhà gái chụp hình và quay video phóng sự cưới. Mọi người đều đảm bảo an toàn giao thông khi đứng trên vỉa hè, không hề tràn xuống lòng đường", Khương cho biết.

Là người chứng kiến, Minh Khương kể người đàn ông đầu tiên có vẻ hiếu kỳ về đám cưới bên đường nên giảm tốc độ để quan sát. Trong khi đó, nam thanh niên chạy cùng chiều bấm còi cảnh báo song đang chạy với tốc độ cao nên vẫn xảy ra va chạm.

Minh Khương quan sát cả ba người đều bị thương song không quá nặng, đều có thể tự dựng xe dậy. Anh không rõ họ có thỏa thuận với nhau hay giải quyết ra sao sau đó vì phải tiếp tục công việc.

"Tôi không quen biết ai trong số họ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bản thân tôi và mọi người chứng kiến cũng được phen hoảng hốt", anh nói.

Minh Khương cho biết trước đây, bản thân anh từng xảy ra va chạm nhẹ với xe máy khi chụp hình cưới trong ngõ nhỏ. Cũng vì vậy, từ đó anh luôn cẩn thận, quan sát kỹ và bố trí khu vực chụp ảnh an toàn cho những gia đình khách sống gần mặt đường.

"Với tình huống nguy hiểm như vừa rồi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Thật thót tim. Hy vọng những người bị thương sớm bình phục", anh chia sẻ.