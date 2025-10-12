Đang dùng 'tiệc ma túy', nhóm dân chơi bị bắt giữ

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 6/10, thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện trên địa bàn xã có nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhóm thanh niên bị phát hiện khi đang cùng nhau sử dụng ma túy.
Công an sau đó xác định các đối tượng đều trú tại tỉnh Nghệ An di chuyển sang địa phận xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nylon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy Ketamine, 1 đĩa sứ, 2 ống hút bằng tiền Polime và một số tang vật khác có liên quan.
Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.