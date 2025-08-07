Đang ngồi hút thuốc trong nhà, người đàn ông bị chém đứt rời tay

Ngày 7/8, lãnh đạo UBND xã Nghi Dương (TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông bị chém đứt rời cẳng tay khi đang ngồi chơi, hút thuốc.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 6/8, nạn nhân được xác định là P.N.D (SN 1990, trú khu Tân Lập, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, khi anh P.N.D đang ngồi hút thuốc ở phòng khách nhà người quen ở xã Nghi Dương, thì bất ngờ bị một người cầm hung khí từ bên ngoài xông vào tấn công, chém đứt khoảng 1/3 cánh tay trái. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Thủ phạm cầm dao chỉ vào mặt nạn nhân sau khi đã chém anh P.N.D. Ảnh. Trích xuất từ camera.

Người dân xung quanh đã có mặt hỗ trợ sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu với nhiều vết thương khác.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập nát đứt rời cẳng tay trái, vết thương thành ngực, vết thương vai. Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Ca mổ kéo dài 6 tiếng từ 20h ngày 6/8 đến 2h ngày 7/8, các bác sĩ đã tiến hành nối cẳng tay trái đứt rời phức tạp dập nát có mất đoạn mạch (phải lấy tĩnh mạch hiển ghép đảo chiều); khâu các vết thương. Sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh, có hồi lưu mao mạch ngón tay, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Lãnh đạo xã Nghi Dương cũng cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng vào cuộc truy bắt nghi phạm, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.