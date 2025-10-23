Đằng sau ưu đãi 40 triệu đồng cho pin xe hybrid của Toyota

Chương trình ưu đãi 40 triệu đồng cho khách hàng thay pin xe hybrid là một phần trong chiến lược xanh hóa bằng xe lai xăng-điện của Toyota tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Toyota là một trong những hãng xe tỏ ra kiên định với chiến lược điện hóa bằng xe hybrid. Thay vì ôtô thuần điện, Toyota cùng vài hãng xe đồng hương đang chọn hệ truyền động lai xăng-điện làm chủ lực trong nỗ lực giảm thiểu phát thải cho toàn đội xe.

Gần đây, chiến lược ưu tiên phát triển xe hybrid của Toyota thêm lần nữa được thể hiện rõ ràng thông qua chương trình ưu đãi đến 40 triệu đồng dành cho khách hàng Việt thay mới bộ pin.

Giảm giá đến 40 triệu đồng

Toyota Việt Nam gần đây thông báo áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng dành cho khách hàng sử dụng xe hybrid.

Khi mang các mẫu xe hybrid của Toyota như Camry HEV, Yaris Cross HEV, Corolla Cross 1.8HEV, Corolla Altis 1.8HEV hay Innova Cross HEV đến xưởng dịch vụ của hãng để thay pin, khách hàng sẽ được mua pin mới với giá ưu đãi tối đa hơn 40 triệu đồng.

Để được hưởng ưu đãi này, chủ xe Toyota sẽ cần đồng ý để lại gói pin cũ cho hãng. Toyota sau đó sẽ tiến hành tái chế pin cũ thu lại từ khách hàng, đảm bảo các quy định về an toàn môi trường.

Dòng xe Giá thay pin trước 1/6 (triệu đồng) Giá thay pin từ 1/6 (triệu đồng) Ưu đãi (triệu đồng) Ưu đãi (%) Toyota Corolla Cross 1.8HEV 96,071 63,476 32,595 34 Toyota Innova Cross HEV 96,096 63,476 32,62 34 Toyota Yaris Cross HEV 97,621 64,48 33,141 34 Toyota Corolla Altis 1.8HEV 106,143 70 36,143 34 Toyota Camry HEV (bản mới) 113,659 75,018 38,551 34 Toyota Camry HEV (bản cũ) 123,024 82,294 40,73 33

Toyota cho biết chương trình cũng được áp dụng cho số xe hybrid Toyota/Lexus không do Toyota Việt Nam phân phối chính hãng.

Chương trình này nhìn chung sẽ giúp giảm thiểu nỗi lo của khách hàng về chi phí thay pin - một trong những rào cản lớn nhất khi chuyển đổi từ ôtô chạy xăng sang xe hybrid hay ôtô thuần điện.

Việc Toyota Việt Nam tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, tương đương đến 34% giá trị bộ pin hybrid, cũng cho thấy quyết tâm của hãng xe Nhật Bản trong nỗ lực theo đuổi con đường điện hóa bằng dòng xe lai xăng-điện.

Thay vì ra mắt ôtô thuần điện, Toyota đang cùng với Honda, Suzuki là những hãng tập trung điện hóa bằng xe hybrid. Trong số này, Toyota là cái tên nổi bật hàng đầu, không chỉ nhờ danh mục có đến 6 mẫu xe hybrid mà còn vì thị phần lớn đang nắm giữ trong tay.

Kiên định với xe hybrid

Trong một tuyên bố vào năm ngoái, Chủ tịch Akio Toyoda của tập đoàn Toyota từng đưa ra dự đoán cho rằng ngay cả trong dài hạn, ôtô thuần điện (BEV) cũng chỉ có thể chiếm khoảng 30% doanh số ôtô mới toàn cầu.

Không giống với chiến lược tập trung hoàn toàn cho BEV như cách khá nhiều hãng xe từng theo đuổi, Toyota chọn phát triển dải sản phẩm thuần điện một cách thận trọng, song song với tăng cường đầu tư cho công nghệ hybrid.

Toyota xác nhận đã bán khoảng 27 triệu xe hybrid cho khách hàng toàn cầu kể từ năm 1997. Doanh số xe hybrid của Toyota tại Mỹ trong năm ngoái vượt mốc 1 triệu xe, tương đương khoảng 44,5% tổng lượng xe Toyota đã bán ra cho khách hàng xứ cờ hoa.

Chiến lược ưu tiên xe hybrid cũng được Toyota thực thi tại thị trường Việt Nam. Hiện, danh mục sản phẩm xe hybrid của hãng đang có tổng cộng 6 cái tên, bao gồm Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Alphard HEV và Toyota Corolla Altis 1.8HEV.

Ở thế hệ mới ra mắt cuối năm ngoái, Toyota Camry cũng nâng số lượng phiên bản hybrid từ một lên thành 2. Nhờ đó, mẫu sedan cỡ D này là cái tên duy nhất tại Việt Nam ghi nhận lượng tiêu thụ các phiên bản xe hybrid trội hơn so với biến thể thuần xăng.

Toyota Việt Nam gần đây tuyên bố sẽ sớm lắp ráp mẫu xe hybrid đầu tiên tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ. Những diễn biến gần đây cho thấy khả năng cao Toyota Vios HEV sẽ là mẫu xe hybrid được hãng xe Nhật Bản lựa chọn cho dây chuyền sản xuất trị giá 360 triệu USD tại Việt Nam.

Dù Toyota có không ít mẫu xe thuần điện, đã ra mắt các thị trường lân cận trong khu vực Đông Nam Á, hybrid dường như vẫn sẽ là hướng phát triển mà Toyota kiên trì theo đuổi tại Việt Nam.

Lý do của Toyota

Nhân kỷ niệm 30 năm gắn bó với thị trường Việt, Toyota khẳng định tiếp tục kiên trì theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều (multiple pathway), trong đó phát triển danh mục sản phẩm gồm các dòng xe điện hóa và phát thải thấp, hướng đến trung hòa carbon bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Dù vậy, sự thành công hiện tại của mảng hybrid có thể là lý do giúp Toyota có thể tiếp tục kiên định theo đuổi dòng xe lai xăng-điện này, thay vì mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa bằng các mẫu ôtô thuần điện.

Tính đến hết tháng 9, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy khách Việt đã mua 9.994 xe hybrid. Trong số này, doanh số nhóm xe hybrid của thương hiệu Toyota đạt 5.654 xe, tương đương gần 57% thị phần.

Toyota áp đảo thị trường xe hybrid tại Việt Nam Doanh số nhóm xe hybrid của Toyota so với tổng tiêu thụ toàn thị trường (Số liệu: VAMA) Nhãn Xe hybrid của Toyota Xe hybrid các hãng khác

xe 5654 4340

Toyota Innova Cross HEV đang là xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt, doanh số đạt 2.111 xe sau 9 tháng. Cái tên đứng thứ nhì doanh số nhóm xe hybrid tại Việt Nam là Toyota Corolla Cross 1.8HEV, bán được 1.953 xe cho khách hàng.

Bên cạnh nền tảng về doanh số, việc thị trường Việt Nam nhìn chung vẫn còn lượng lớn khách hàng có thời gian dài gắn bó với xe xăng cũng là lý do giúp Toyota kiên định hơn với chiến lược điện hóa bằng xe hybrid.

So với ôtô thuần điện, xe hybrid tỏ ra "thân thiện" hơn vì người dùng có thể chỉ cần đổ xăng. Các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) có phạm vi hoạt động thuần điện dài hơn và tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, nhưng khách hàng sẽ cần phải cắm sạc để tối ưu quá trình sử dụng.

Trong khi đó, các mẫu hybrid tự sạc (HEV) như của Toyota không đòi hỏi thao tác này, do đó người dùng hoàn toàn có thể sử dụng như một mẫu xe xăng thông thường mà vẫn tận dụng được khả năng tiết kiệm nhiên liệu hay khởi động mượt mà của xe hybrid.

Với những điều kiện có lợi như hiện tại, việc Toyota có những động thái củng cố định hướng điện hóa bằng dòng xe hybrid tại Việt Nam là khá dễ hiểu. Bất chấp thị trường Việt đang có phần bị lấn át bởi làn sóng ôtô thuần điện, hãng xe Nhật Bản dường như vẫn sẽ kiên định với chiến lược hybrid của mình trong thời gian khá dài.