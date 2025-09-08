Đánh mất cuộc đời vì giống hệt David Beckham

Từng sống hai thập kỷ trong vai trò “bản sao Beckham”, Andy Harmer sa ngã vì rượu và chỉ thật sự tìm lại chính mình khi dừng giả làm thần tượng.

Andy Harmer (trái) có ngoại hình giống David Beckham (phải).

“Tôi không còn tìm hình bóng Beckham trong gương nữa”, Andy Harmer nói với Independent.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi anh làm việc ở một bãi rửa xe tại Eastbourne (Anh). Người quen thường nhận xét anh có nụ cười, thần thái và cả dáng chơi bóng giống hệt Beckham - cầu thủ lúc đó mới nổi ở Manchester United. Andy thử gửi ảnh đến một công ty môi giới lookalike - công ty chuyên quản lý và kết nối những người có ngoại hình giống người nổi tiếng (ca sĩ, diễn viên, cầu thủ, chính trị gia…) với khách hàng có nhu cầu thuê họ - và nhanh chóng có những hợp đồng đầu tiên.

Năm 1998, anh quyết định trở thành “Beckham toàn thời gian”, công việc kéo dài 20 năm liên tục.

Không chỉ ngoại hình, cuộc sống riêng của Andy cũng bị cuốn vào. Anh từng hẹn hò Camila - một cô gái có nét giống Victoria Beckham. Cặp đôi trở thành “Posh & Becks giả”, được thuê đi khai trương hộp đêm, xuất hiện trên trang nhất báo lá cải và liên tục kín lịch sự kiện. Họ thậm chí phải hóa trang để có thể ra đường như những người bình thường.

Ngoại hình hiện tại của Andy Harmer.

Sự nghiệp lên đỉnh cao khi Beckham trở thành thủ quân tuyển Anh. Có thời điểm Andy kiếm tới 75.000 bảng/năm, được mời đóng thế trong các quảng cáo của Pepsi, Adidas, Vodafone, PlayStation… Anh còn xuất hiện trong phim Bend It Like Beckham (2002), đi tour ở Nhật và được truyền thông săn đón.

Nhưng phía sau ánh hào quang là mặt tối. Andy thú nhận anh uống rượu để lấy dũng khí bước vào những buổi tiệc ồn ào, dần biến thành thói quen nghiện ngập. Những mất mát trong gia đình càng khiến anh tìm đến rượu như cách trốn tránh nỗi đau. “Làm Beckham giả đã khiến tôi quên mất chính mình”, anh nói.

Khi Beckham bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, nhu cầu thuê "bản sao" cũng giảm mạnh. Gương mặt không còn trẻ trung, vóc dáng xuống dốc vì bia rượu, Andy thấy hụt hẫng. “Tôi lo lắng, ngoài việc giả Beckham thì tôi còn biết làm gì?”.

Sau vài năm loay hoay, anh lập công ty lookalike riêng vào năm 2015. Nhưng đồng thời, chứng nghiện rượu khiến anh mất kiểm soát, tăng cân và đánh mất diện mạo từng mang lại danh tiếng. Chỉ khi quyết định cai rượu cách đây hai năm và thoát chết sau một cơn đau tim, Andy mới bắt đầu đối diện và chữa lành.

“Ngày xưa, tôi để Beckham quyết định mái tóc, quần áo, cả cách sống của mình. Giờ đây, tôi được tự chọn phong cách, tự sống là Andy Harmer. Tôi đã tìm lại chính mình và sự thật đơn giản là, tôi thích làm Andy hơn là Beckham”, anh chia sẻ.