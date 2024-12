Danh sách điểm du lịch 'phải đến' 2025 của Bloomberg

Bên cạnh quần đảo Cyclades nổi tiếng, Hy Lạp còn có các hòn đảo nhỏ khác rải rác ở bờ biển cũng rất ấn tượng, trong đó có 2 ốc đảo Paros và Antiparos. 2 ốc đảo này phủ đầy hoa giấy cách nhau bởi một chuyến phà 5 phút. Nơi đây trở nên hút khách khi được giới thượng lưu thường xuyên ghé thăm. So với tháng 8 là cao điểm du lịch, tháng 9 và tháng 10 tại Paros và Antiparos vẫn có biển ấm, nắng nhẹ nhưng chi phí rẻ hơn nhiều so với trước đó. Ảnh: The Rooster Antiparos.