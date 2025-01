Đánh sập 3 đường dây cờ bạc hơn 450 tỷ đồng

Hơn một tuần qua, Công an huyện Tây Hòa, Công an huyện Phú Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đánh sập 3 đường đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 450 tỷ.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 7/1, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết khởi đầu từ những cuộc trinh sát trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Bộ Công an; Phòng an ninh mạng và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện một số nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề hình thành trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Tuy An.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nêu trên thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan, chuyển giao cho Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Tây Hòa, Công an huyện Phú Hòa xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Theo Thượng tá Trần Xuân Thủy, Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa, các đối tượng trong đường dây đánh bạc đều sử dụng thiết bị công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng nên công tác đấu tranh, xử lý vấp phải không ít khó khăn trở ngại.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ; kiên trì truy bám các nghi can, qua đó xác định đối tượng cầm đầu là Võ Văn Hiền (SN 1989, trú ở thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa).

Vợ chồng Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo cầm đầu đường dây đánh bạc đã bị Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên triệt xóa.

Đến cuối tháng 12/2024, gần 100 CBCS phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa với Cục An ninh mạng Bộ Công an, Phòng an ninh mạng và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên chia thành 15 tổ công tác, đồng loạt đột kích, triệu tập Võ Văn Hiền và hơn 10 đối tượng khác đã được “điểm mặt” trong chuyên án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa thu giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 2 laptop cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Bước đầu xác định trong 3 tháng cuối năm 2024, Võ Văn Hiền cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính gần 300 tỷ đồng .

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam về tội danh “Tổ chức đánh bạc” đối với 3 bị can Võ Văn Hiền (SN 1989), Phùng Ngọc Hòa (SN 1968, cùng trú ở thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa); Đặng Khắc Lai (SN 1974, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cũng từ thông tin trinh sát trên không gian mạng do Cục An ninh mạng Bộ Công an, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Yên chuyển giao, kết hợp công tác nắm tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở, những ngày cuối năm 2024, Công an huyện Phú Hòa không chỉ đã đấu tranh triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà còn đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Trần Tuấn Vũ (SN 1991, trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995, trú ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) tổ chức và điều hành.

Với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đồng loạt triệu tập 23 nghi can liên quan đường dây tội phạm nêu trên để đấu tranh xét hỏi. Kết quả điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của vợ chồng Vũ - Thảo với vai trò cầm đầu xuyên suốt 3 tháng cuối năm 2024.

Trong hoạt động "tín dụng đen", cặp vợ chồng này đã điều hành "đàn em" tiếp cận nhiều tiểu thương ở chợ Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa và một số người dân khác để cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, tổ chức đòi nợ bằng những chiêu trò đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ - Thảo thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm 90-120%. Trong đường dây đánh bạc, vợ chồng Vũ - Thảo đã tổ chức cho 8 đối tượng tham gia cá độ bóng đá bằng các tài khoản Master, Agent, Member trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 100 tỷ đồng ; tổ chức cho 7 người tham gia ghi lô đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng .

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo cùng 8 đối tượng đồng phạm về các tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Cùng thời gian này, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên cũng đã đánh sập một đường dây đánh bạc khác trên không gian mạng. Trong 3 tháng cuối năm, đường dây này đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền ước tính hơn 50 tỷ đồng .

7 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đó là Trần Vũ Thiên (SN 1989), Đoàn Thanh Tùng (SN 1988), Nguyễn Tấn Sang (SN 2000), Nguyễn Duy Khánh (SN 1990, cùng trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An); Trương Minh Thành (SN 1985, trú ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và Ngô Phụng Danh (SN 1978), Lê Văn Tho (SN 1969, cùng trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, vào ngày 15/12/2024, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt đột kích 8 tụ điểm đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức lô đề ở huyện Tuy An. 3 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội danh “Tổ chức đánh bạc” là Phạm Minh Tâm (SN 1974), Nguyễn Thị Thanh Phúc (SN 1977), Ngô Thị Hoa (SN 1985, cùng trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An). 11 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội danh “Đánh bạc” và cấm đi khỏi nơi cư trú. Chỉ riêng trong ngày bị bắt, nhóm đối tượng này đã đánh bạc hơn 500 triệu đồng.