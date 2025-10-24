Đánh sập đường dây sản xuất nước hoa Chanel, Gucci giả quy mô lớn

Khám xét văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, Công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Versace, Burberry, Dior,… và công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả.

Thực hiện quyết liệt mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án "sản xuất, buôn bán hàng giả", là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… quy mô lớn, do vợ chồng đối tượng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Công an bắt giữ các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ, giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất phát triển Nguyên Hương (địa chỉ: Phường Tam Bình, TP.HCM), thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa, nên Thơ tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa, rồi cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,…

Sau đó, các đối tượng thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM để tổ chức cho nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả bằng tất cả công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói sản phẩm và bán cho khách hàng qua ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Triển khai kế hoạch phá án, 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét 3 địa điểm văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, kết quả thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tẽm, nhãn,… (ước tính số tiền các đối tượng thu lợi trên 15 tỷ đồng ).

Lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.