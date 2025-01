Đánh sập nhiều đường dây mua bán vũ khí

Công an TP.HCM liên tục triệt phá các đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Kết quả này cho thấy việc chủ động nắm tình hình, thông tin, nhận diện các loại tội phạm mới nổi, tội phạm hoạt động trên không gian mạng của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm…

"Trùm" độ, chế vũ khí quân dụng

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường 13, quận 4 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn có đối tượng đang mua bán trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng. Quá trình xác minh, Công an phường 13 xác định được đối tượng nghi vấn có tên Lê Nguyên Hạnh (SN 1990, thường trú huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, Lê Nguyên Hạnh bị Công an phường 13 phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 bắt giữ. Kiểm tra trên người Hạnh, thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại rulo (qua giám định thuộc nhóm vũ khí quân dụng) và 6 viên đạn kim loại màu vàng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh tại chung cư Kỷ Nguyên The Era Town ở phường Phú Mỹ, quận 7, Cơ quan công an tiếp tục thu giữ 12 khẩu súng ngắn (thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm); một thân súng bằng kim loại màu đen chưa gắn rulo và nhiều phụ kiện, dụng cụ là công cụ để độ, chế cải tạo súng công cụ hỗ trợ thành súng quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã đặt mua số súng bị phát hiện trên mạng xã hội “Shopcusuc”, sau đó thuê đối tượng Nguyễn Trường Phi (SN 1990, cư trú tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1997, cư trú tỉnh Bến Tre) độ, chế thành súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để bán cho các đối tượng tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Ban chuyên án Công an quận 4.

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Phó trưởng Công an quận 4, với quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm liên quan vũ khí quân dụng do Lê Nguyên Hạnh cùng đồng bọn thực hiện, ngăn chặn việc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng truy xét, truy bắt nhóm đối tượng và thu hồi vũ khí, công cụ, phương tiện nhằm ngăn chặn việc các đối tượng sử dụng súng, đạn để thực hiện hành vi phạm tội khác.

Công an quận 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM thành lập nhiều tổ công tác tiến hành truy xét tại nhiều tỉnh, thành, đã mời làm việc, bắt giữ 12 đối tượng.

Cụ thể, tổ công tác đã bắt giữ Phan Đình Lộc (SN 1991, cư trú TP Thủ Đức) là người mua súng của Hạnh để sử dụng. Khám xét chỗ ở của Lộc, phát hiện, tạm giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, kiểu rulo (thuộc nhóm vũ khí quân dụng); 1 khẩu súng bằng kim loại, 5 viên đạn thuộc nhóm công cụ hỗ trợ và 1 khẩu súng bằng nhựa, dài khoảng 82 cm là súng bắn hơi, thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Tại địa bàn tỉnh Kiên Giang, đối tượng Nguyễn Trường Phi là người chuyên độ, chế súng công cụ hỗ trợ thành súng có tính năng như súng quân dụng cho Hạnh cũng bị bắt giữ. Khám xét chỗ ở của Phi, đã tạm giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, kiểu rulo (thuộc nhóm vũ khí quân dụng); 3 thân súng ngắn bằng kim loại, chưa gắn rulo; 1 viên đạn thuộc nhóm vũ khí thể thao và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc độ, chế súng.

Tại tỉnh Bến Tre, tổ công tác bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khánh là người nhận độ, chế 8 khẩu súng cho Lê Nguyên Hạnh. Tuy nhiên, sau khi độ chế súng, Khánh không trả lại cho Hạnh mà bán cho các đối tượng khác để thu lợi. Tiếp tục truy xét, tổ công tác đã mời làm việc đối tượng Tống Minh Hậu (SN 1994) và Phạm Minh Tâm (SN 1996, cùng cư trú tỉnh Bến Tre) là người mua súng của Khánh (mỗi người mua 1 khẩu súng).

Riêng đối tượng Bùi Anh Pháp (SN 2000, cư trú tỉnh Bến Tre) đã bỏ trốn sau khi biết đồng bọn bị bắt. Được tổ công tác động viên, gia đình đã vận động Pháp ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng bằng kim loại, kiểu rulo (thuộc nhóm vũ khí quân dụng); 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, chưa gắn rulo và 2 rulo, ốp báng súng.

Tang vật gồm súng đạn buôn bán qua hội nhóm “Phế liệu chiến tranh - BW”.

Tại tỉnh Tiền Giang, tổ công tác mời làm việc đối tượng Trần Hoài Hiếu (SN 2000, cư trú tỉnh Tiền Giang) là người mua 2 khẩu súng ngắn của Hạnh, để bán lại cho đối tượng tên Thanh ở tỉnh Bình Phước.

Qua truy xét tại địa bàn tỉnh Bình Phước, tổ công tác đã mời làm việc đối với Võ Duy Thanh (SN 1997, cư trú tỉnh Bình Phước) là người mua 2 khẩu súng và 10 viên đạn của Hiếu. Thanh khai nhận đã bán súng và đạn cho 2 đối tượng tên Nguyễn Quốc Toản (SN 1995) và Nguyễn Văn Thật (SN 2006, cùng cư trú tỉnh Bình Phước). Cơ quan công an đã tạm giữ của Toản 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn; tạm giữ của Thật 1 khẩu súng ngắn, qua giám định 2 khẩu súng và 5 viên đạn này thuộc nhóm công cụ hỗ trợ.

Tại địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam, tổ công tác đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng “đầu trên” của Lê Nguyên Hạnh là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, thường trú huyện Chương Mỹ) là đối tượng đã sử dụng trang mạng “Shopcusuc” để bán súng cho Hạnh, Phi và các đối tượng khác. Qua xác minh, Cường không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ nên Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định truy tìm đối với Cường.

Từ thông tin do Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cung cấp về đối tượng Đào Ngọc Linh (SN 1989, thường trú huyện Bình Lục) mới ra tù. Công an quận 4 đã tiến hành rà soát các mối quan hệ và mời làm việc đối với Linh, người đã mua của Hạnh 3 khẩu súng ngắn bằng kim loại, kiểu rulo.

Tại Cơ quan điều tra, Linh thừa nhận việc mua súng của Hạnh để bán cho 3 đối tượng không rõ lai lịch tại Campuchia lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Như vậy, ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 4 khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng, 3 khẩu súng thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, 13 khẩu súng thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 17 viên đạn thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, 8 thân súng và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc độ, chế súng.

Kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nguyên Hạnh, Nguyễn Trường Phi và Nguyễn Văn Khánh về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; đối với Phan Đình Lộc, Bùi Anh Pháp về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của 7 đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Những cuộc vây bắt đối tượng buôn bán vũ khí ở 25 tỉnh, thành

Cũng từ việc kiểm tra hành chính một kiện hàng nghi vấn, Công an TP.HCM đã phát hiện hoạt động mua bán súng đạn nguy hiểm và xác lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 71 đối tượng về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản... (có bị can cùng lúc bị khởi tố về 5 tội danh); thu giữ 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng nghìn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, thông qua biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phát hiện nghi vấn có hoạt động mua bán súng đạn bằng đường gửi xe khách hoạt động trên địa bàn. Cơ quan công an quận quyết định kiểm tra hành chính nhà xe P.H. ở đường Nguyễn Xí, phát hiện một kiện hàng có chứa linh kiện súng K54. Qua truy xét, xác định đối tượng gửi hàng là Nguyễn Minh Hiển (SN 2004, ngụ TP Thủ Đức). Khám xét nơi ở của Hiển, thu giữ thêm nhiều súng, đạn các loại và 95 tờ tiền mệnh giá 100 USD được xác định là tiền giả.

Đối tượng Lê Nguyên Hạnh sau khi bị bắt giữ.

Hiển khai nhận phần lớn số vũ khí tại nhà là trộm được tại một số bảo tàng. Hiển khai thêm, có quen biết với Dương Tùng Sơn (sinh năm 1996, quê Quảng Ninh) từ trước đó thông qua hội nhóm “Phế liệu chiến tranh - BW” trên Facebook nên có mang 2 khẩu súng AK ra Hà Nội nhờ Sơn cất giữ giúp. Số còn lại, Hiển mang về nhà cất giấu và có bán một số vũ khí cho Phạm Hồng Ân (SN 2000, quê Bình Dương).

Công an quận Bình Thạnh khám xét nơi ở của Sơn, thành viên có uy tín trong hội nhóm này, thu giữ thêm nhiều súng, đạn và nhiều vật dụng, linh kiện để chế tác, lắp đặt, tháo ráp súng. Còn 95 tờ tiền giả kể trên, Hiển khai, đã mua lại của Phạm Huy Cường (SN 1978, quê Kiên Giang). Đối tượng này cũng lập tức bị bắt giữ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là những mắt xích trong ổ nhóm buôn bán súng đạn hoạt động trên không gian mạng, rộng khắp các tỉnh, thành nên chỉ đạo xác lập chuyên án. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng trinh sát tiến hành thâm nhập, theo dõi hội nhóm “Phế liệu chiến tranh - BW”, qua đó xác định hội nhóm do đối tượng Phạm Huy Hoàng (SN 2004, ngụ tỉnh Thái Nguyên) lập ra và quản lý, điều hành, với khoảng 12.000 thành viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận được đối tượng hoạt động thực tế ngoài xã hội và thu thập thêm được nhiều thông tin quan trọng, đồng thời bí mật xác minh, làm rõ thông tin hơn 100 tài khoản Facebook, Telegram chủ chốt trong hội nhóm “Phế liệu chiến tranh - BW” được chúng sử dụng ẩn danh trên mạng xã hội, qua đó xác định các đối tượng đã tiến hành giao dịch trên 4.000 lượt để thực hiện hành vi mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép trên không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Huy Hoàng thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “Cô Dắc” tham gia nhóm “Phế liệu chiến tranh - BW” để mua bán súng đạn, công cụ hỗ trợ... Cơ quan công an cũng bắt giữ nhiều đối tượng tham gia mua bán “hàng nóng” với Hiển như đề cập trên, đồng thời xác định rõ hàng loạt các giao dịch mua bán.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an 25 tỉnh, thành trên cả nước bắt giữ thêm hàng chục đối tượng có liên quan ở các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La...

Ban chuyên án cũng làm rõ hơn 2.000 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng dùng để giao dịch mua bán vũ khí.

Khi bắt giữ các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ tổng số tang vật gồm: 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng nghìn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ và nhiều tang vật khác có liên quan.