Danh tính 2 đối tượng lao xe vào CSCĐ tại buổi hợp luyện A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8.

Trước đó, khoảng 20h10 cùng ngày, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN: 2007; HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

2 thanh niên đi xe máy lao vào tổ công tác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc CATP, đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình. Bước đầu xác định: đồng chí Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hành vi của các đối tượng là manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng chí Công và các lực lượng CATP đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Hiện Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.