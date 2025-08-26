Danh tính cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Bị người đàn ông lạ mặt xúc phạm và tấn công vô cớ chỉ vì mặc bra thể thao, Hoàng Hằng phản kháng quyết liệt. Cô cho biết mình luyện tập Jiu-jitsu và MMA từ năm 2021.

Nam thanh niên xăm trổ 'trả giá' vì gây sự với cô gái tập MMA Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.

Chiều 26/8, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.

Người đàn ông gây sự, đánh vào mặt cô gái. Khi được can ngăn, cô gái định lên xe rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục chửi bới, khiêu khích dẫn đến cả hai lao vào ẩu đả. Kết quả, sau vài đòn tấn công của cô gái, người đàn ông nằm im chịu trận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Hằng (28 tuổi), cô gái xuất hiện trong đoạn video viral, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 5 tại một phòng tập ở khu Thượng Đình, Hà Nội. Hôm đó, cô sang phòng tập của chị gái.

Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. “Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, cô kể.

Hằng bị xây xước nhẹ ở mặt sau khi xô xát với nam thanh niên.

Bị tấn công vô lý, Hằng tỏ ý phản kháng. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ tại chung cư và người bạn đi cùng can ngăn, cô định lên xe ra về. Tuy nhiên, người đó tiếp tục buông lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề.

“Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó đã xảy ra”, cô cho biết.

Toàn bộ tình huống kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi nam thanh niên xin lỗi, Hằng đã dừng tay. Lúc đó, ngoài nhân viên bảo vệ và bạn đi cùng cô, một vài người ở khu phòng tập cũng chứng kiến sự việc. Cô bị xây xát nhẹ ở vùng mặt.

Sau sự việc, Hằng xin video từ quản lý chung cư để đề phòng trường hợp kiện cáo sẵn sàng giải quyết. Vài hôm trước, em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm. Hình ảnh và thông tin của Hằng cũng liên tục được chia sẻ.

Hoàng Hằng cho biết cô là thành viên của CLB Vietnam Top Team, theo tập bộ môn Jiu-jitsu từ năm 2021, đồng thời luyện cả MMA (võ tổng hợp). Việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.

“Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi mất bình tĩnh, nhưng đã cố kiểm soát kỹ thuật, giới hạn vào các vùng an toàn để tránh gây chấn thương nghiêm trọng cho đối phương”, cô kể lại.

Hằng không khuyến khích mọi người phản ứng mất bình tĩnh khi gặp tình huống mâu thuẫn trên đường.

Hằng nói thêm khi ra đường, mọi người nên hạn chế xung đột. “Tôi không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó. Clip đang lan truyền cũng là một bài học lớn dành cho bản thân tôi”, cô bày tỏ.

Dù vậy. Hằng cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ: “Hãy học võ, không phải để đánh nhau, mà để biết cách bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống nguy hiểm”.