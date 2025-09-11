Danh tính MC từng đạt 9.0 IELTS của kênh Vietnam Today vừa lên sóng

Phong thái tự tin, cách dẫn lôi cuốn và khả năng tiếng Anh ấn tượng giúp BTV, MC Lê Hiếu Minh Đức được khán giả tìm kiếm.

Màn dẫn tiếng Anh ấn tượng của nam MC VTV từng đạt 9.0 IELTS Là một trong những MC của kênh Vietnam Today vừa ra mắt, Minh Đức thu hút sự chú ý nhờ khả năng dẫn dắt lôi cuốn, khả năng tiếng Anh ấn tượng.

Ngày 7/9, kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia bằng tiếng nước ngoài đầu tiên của Việt Nam - Vietnam Today - chính thức lên sóng. Được phát 24/7 bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ phổ biến khác, các bản tin trên kênh nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ của các MC.

Trong đó, ngay sau các số đầu tiên, nhiều đoạn cắt ghi lại hình ảnh của MC, BTV Lê Hiếu Minh Đức (sinh năm 1997) nhận được nhiều lượt tương tác. Phong thái dẫn thu hút, khả năng tiếng Anh, đặc biệt là ngữ điệu lôi cuốn giúp anh nhận nhiều lời tán dương.

Thức trắng đêm trước giờ lên bản tin đầu tiên

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh Đức cho biết anh rất vui khi đón nhận những lời khen của khán giả về ngôn ngữ và khả năng dẫn chương trình, đồng thời tự hào khi là một trong hai người dẫn được lựa chọn để chào sân khán giả quốc tế với bản tin Newsline (Tin tức) trên kênh.

MMinh Đức và bạn dẫn Huyền Trần trong bản tin đầu tiên của Vietnam Today.

"Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôi đã giúp đưa tới khán giả quốc tế những câu chuyện, hình ảnh về Việt Nam mà trong suốt thời gian qua cả đội ngũ của kênh đã dành rất nhiều công sức thực hiện", anh nói.

Chia sẻ về Vietnam Today, Minh Đức cho biết dù đã quen với định hướng sản xuất nội dung hướng tới khán giả quốc tế, toàn bộ ê-kíp cũng phải đối mặt với nhiều áp lực khi thực hiện. Cá nhân anh từng có những đêm thức trắng để tìm cách dựng một chương trình cho hay.

Thậm chí trước ngày lên sóng bản tin đầu tiên, anh đã ngủ lại cơ quan, một phần vì muốn dành nhiều thời gian cho kịch bản đến phút chót, một phần muốn đảm bảo an toàn sóng cho bản tin để lần chào sân đầu tiên của kênh được trơn tru.

Tuy nhiên vì quá lo lắng, anh không thể chợp mắt được chút nào, cùng đồng nghiệp chỉnh sửa, rà lại kịch bản đến tận trước giờ lên sóng.

"Trước khi bấm máy 30 phút, tôi và bạn dẫn vẫn đang ngồi ra lại một lượt với ê-kíp để đảm bảo an toàn sóng. Chúng tôi rà đến mức thuộc gần hết từng chữ. Nhưng đó có lẽ là sự để tâm cần thiết cho bản tin đầu tiên của bất kỳ một kênh nào", anh kể.

Sau khi hoàn thành bản tin 7h, sau đó là 9h, 10h, 12h một cách trơn tru, sức nặng đè nén trên vai Minh Đức mới vơi đi phần nào.

"Thật may mắn là kênh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả, điều này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc", anh bày tỏ.

Minh Đức và ê-kíp Vietnam Today nỗ lực để cho ra các bản tin chất lượng nhất.

Đối với Minh Đức, Vietnam Today là một cơ hội để đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

"Từ hồi còn đi du học Australia, sự khác biệt về văn hoá khiến tôi nhận thức được bản sắc Việt Nam trong con người mình. Nên khi bước vào Đài Truyền hình Việt Nam, tôi luôn giữ trong mình một mục tiêu, đó là làm sao để thế giới hiểu đúng, quan tâm và qua đó, thêm yêu và hiểu về đất nước của mình", anh chia sẻ.

Từ nam sinh đạt 9.0 IELTS đến MC song ngữ

Sau khi tốt nghiệp trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Minh Đức du học Australia. Anh lấy hai bằng cử nhân về Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong.

Năm 2018, Minh Đức có cơ hội thực tập 3 tháng tại Đài Truyền hình Việt Nam, ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) thông qua cơ chế thực tập của Đại học Wollongong. Thời điểm đó, anh chủ yếu làm các đoạn phim hoạt hình ngắn phục vụ cho một số phim tài liệu của kênh.

Minh Đức gây ấn tượng với khả năng dẫn chương trình bằng tiếng Anh.

Khi hoàn thành việc học, về nước vào cuối năm 2019, Minh Đức nhận được lời mời làm việc từ nơi từng thực tập. Vì thấy thời điểm phù hợp, và sứ mệnh của kênh cũng trùng với mong muốn của bản thân, anh đã nhận lời và cống hiến cho tới bây giờ.

Với thế mạnh tiếng Anh, Minh Đức nhiều lần nhận được lời khen về phát âm, cách nhấn nhá khi dẫn chương trình.

Gần đây, khi thu hút sự chú ý với màn dẫn tự tin trên Vietnam Today, thông tin anh từng đạt 9.0 IELTS cũng được chia sẻ. Nam MC cho hay đó là chuyện của 10 năm trước.

"Thời điểm tôi nhận được điểm IELTS, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là một công cụ để hoàn thành hồ sơ du học. Vì từ lâu, với tôi, ngôn ngữ sinh ra là để trao đổi và kết nối giữa người với người, và tấm bằng này sẽ giúp đỡ tôi kết nối và tiếp xúc với một nền văn hoá mới", anh chia sẻ.

Minh Đức cũng bày tỏ đối với anh, khoảng cách giữa 8.0 và 9.0 IELTS chỉ là vài câu đúng sai, nên những thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên đều đã rất giỏi.

Bên cạnh đó khi đi du học ở Australia, việc nói được tiếng Anh là việc đương nhiên, nhiều người còn không biết IELTS là gì, nên Đức cũng nhanh chóng quên đi điểm số tập trung vào công việc học và nghiên cứu.

Chia sẻ thêm về bí quyết học tốt ngoại ngữ, Minh Đức chia sẻ không có cách nào khác ngoài việc người học phải tìm được điều mình yêu về ngôn ngữ đó.

"Tôi khuyến khích các bạn nên tìm hiểu về những chủ đề mình thích bằng tiếng Anh, từ đó sẽ dần dần củng cố được vốn từ, đồng thời nuôi dưỡng được tình yêu với ngôn ngữ đó. Bên cạnh đó, luôn luôn ghi nhớ rằng, mình học ngôn ngữ để kết nối với con người và những nền văn hoá khác. Nếu mục đích mình học là để học hỏi, chia sẻ và kết nối thì các bạn sẽ luôn luôn cải thiện mỗi ngày", anh nói.

Minh Đức từng dẫn, tham gia sản xuất một số chương trình khác bằng tiếng Anh trên VTV4.

Bên cạnh đó, khi là một MC song ngữ, ngoại ngữ tốt là chưa đủ. Chàng trai sinh năm 1997 cho rằng dù dẫn bằng thứ tiếng nào, điều khó nhất là làm thế nào để truyền tải được câu chuyện sao cho lôi cuốn khán giả, kết nối cảm xúc với họ và đặc biệt là với khán giả quốc tế - khiến họ quan tâm đến câu chuyện của đất nước Việt Nam.

Điều này chỉ có thể có được nếu MC có nhiều kiến thức, trải nghiệm, được tương tác nói chuyện với nhiều người để đồng cảm, kết nối với họ, và hiểu được góc nhìn, quan điểm của nhiều phía.

"Một MC truyền hình phải luôn luôn có tư duy biên tập để sẵn sàng ứng biến mọi tình huống và quan tâm cả những vị trí khác trong bản tin, chương trình. Những yếu tố này, chỉ có thời gian thu thập kinh nghiệm và trưởng thành. Bản thân tôi vẫn luôn trau dồi, lăn xả nhiều vị trí, và học tập, kế thừa từ những anh chị đi trước để có thể luôn nâng cấp bản thân mình mỗi ngày", anh chia sẻ.