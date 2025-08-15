Danh tính nam shipper đội mưa, dọn cây gãy đổ trong cơn dông ở Hà Nội

Thấy cây lớn bị đổ chắn ngang đường gây ùn tắc, anh Hoàng Phát Triển mượn dao của một nhà hàng gần đó, chặt cành, dọn vào lề đường để giải phóng giao thông.

Anh Triển đội mưa, dọn cây đổ chắn ngang đường để mọi người lưu thông trưa 14/8. Ảnh cắt từ clip.

Trưa 14/8, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện cơn dông lớn. Tại phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một cây lớn bất ngờ bị gãy đổ, chắn ngang đường, gây tê liệt giao thông đoạn Lê Trọng Tấn - Ngã Tư Sở và Lê Trọng Tấn - Trịnh Đình Cửu.

Thời điểm đó, anh Hoàng Phát Triển (sinh năm 1986, tài xế xe công nghệ) nhận được đơn giao hàng cho một quán ăn gần hiện trường. Thấy giao thông ùn tắc, anh nhờ quán ăn báo khách hủy đơn, mượn một con dao tiến đến chặt tỉa cành, giải phóng mặt đường.

Hình ảnh nam shipper đội mưa, một mình chặt cây giữa trời mưa lớn được một người đi đường ghi hình lại, chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Triển kể khi đó trời mưa rất lớn kèm sấm chớp, anh nhận thấy tình huống có phần nguy hiểm song vẫn quyết định tự mình chặt cây.

"Lúc đó nhiều người cũng còn bị kẹt trên đường, ướt mưa, nếu tôi không dọn cây đường sẽ còn tắc dài thêm. Khi ấy cũng không biết lực lượng chức năng đến nhanh được hay không, tôi đang ở hiện trường, làm nhanh được phút nào hay phút đó để mọi người còn di chuyển", anh nói.

Anh Triển được khen ngợi trên mạng xã hội vì hành động đẹp. Ảnh: NVCC.

Vì cây lớn, anh Triển phải chặt trước từng cành nhỏ rồi kéo vào vỉa hè. Quê ở vùng núi Phú Thọ, anh cho biết vốn quen với việc chặt cây, đi rừng. Song vì đã lâu không làm, lại dưới mưa lớn, anh cũng khá mệt, mất khoảng 15 phút để xử lý. Khi chặt gần xong, có một nhóm dân quân tự vệ khu vực tiến tới hỗ trợ anh kéo thân cây vào lề đường.

Giải thích về việc không mặc áo mưa dù có trang bị, nam shipper cho biết vì cảm thấy vướng víu, hạn chế động tác, thêm việc đã lỡ ướt mưa nên anh cởi áo để hành động nhanh hơn.

"Lúc chặt xong, tay tôi khá đau, sau đó phồng rộp lên. Tôi tranh thủ về nhà tắm rửa, thay đồ rồi tiếp tục công việc trong buổi chiều", anh Triển cho biết.

Khi thấy hành động của mình được nhiều người tán dương trên mạng, anh Triển nói đây không phải việc gì to tát, chỉ là anh góp chút sức nhỏ vì mọi người tham gia giao thông. Thói quen dọn cây gãy đổ, chướng ngại vật trên đường cũng được anh duy trì lâu nay khi làm công việc giao hàng.

"Nếu nhẹ nhàng thì tôi dọn tay không, cây lớn thì tôi mượn dao của người dân bên đường để chặt, sao cho giao thông được thuận tiện trở lại nhanh chóng", anh chia sẻ.