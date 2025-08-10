Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

  • Chủ nhật, 10/8/2025 12:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư số 176 Định Công được xác định là nam thanh niên 31 tuổi, sống tại chung cư này.

Công an phường Phương Liệt đang xác minh vụ việc người đàn ông xăm trổ hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Đ.C.T. (31 tuổi, trú tại chung cư này) bị Công an phường Phương Liệt triệu tập.

Hanh hung phu nu anh 1

Đ.C.T. tại cơ quan công an.

0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35 ngày 9/8, chị bị người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central, khiến chị T. bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường vào cuộc điều tra, xác minh. Chị T. được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Hanh hung phu nu anh 2

Người phụ nữ bị gã đàn ông hành hung tại sảnh chung cư. Ảnh cắt từ clip

Lực lượng công an phường tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T.

Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân.

