Danh tính nữ cảnh sát nhập vai 'girl phố' náo loạn hồ Gươm

Thông tin về "girl phố" này cũng nhanh chóng được tìm kiếm và chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cô nàng có tạo hình ngổ ngáo thực tế là một chiến sĩ công an. Nữ chính được tìm kiếm là thiếu tá Lê Thị Mai Ly, hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội). Sau khi hình ảnh về mình viral trên mạng, cô cũng vui vẻ chia sẻ lại với dòng cảm xúc hài hước. Bài đăng hiện thu hút hơn 6.000 lượt yêu thích.