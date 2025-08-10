Danh tính nữ cảnh sát nhập vai 'girl phố' náo loạn hồ Gươm

|
Sáng 10/8, Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài tổ chức duyệt đội ngũ, diễu hành, sự kiện còn có nhiều hoạt động khác như biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế. Nhiều người dân đặc biệt thích thú với màn biểu diễn tình huống giả định vây bắt nhóm quái xế gây rối trật tự công cộng. Cô nàng đóng vai "girl phố" bất ngờ gây sốt khi diễn xuất ấn tượng và ngoại hình nổi bật. Ảnh: Duy Hiệu.
Thông tin về "girl phố" này cũng nhanh chóng được tìm kiếm và chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cô nàng có tạo hình ngổ ngáo thực tế là một chiến sĩ công an. Nữ chính được tìm kiếm là thiếu tá Lê Thị Mai Ly, hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội). Sau khi hình ảnh về mình viral trên mạng, cô cũng vui vẻ chia sẻ lại với dòng cảm xúc hài hước. Bài đăng hiện thu hút hơn 6.000 lượt yêu thích.
Mai Ly sinh năm 1988, quê Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp khoa Giao thông, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân trước khi chính thức nhận công tác tại đơn vị hiện tại.
Nữ cảnh sát gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng và nụ cười tươi tắn. Mai Ly được dân mạng nhận xét xinh không kém gì diễn viên.
Trên trang Facebook cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, thiếu tá thường chia sẻ những hình ảnh đời thường xinh đẹp. Khác hẳn với nét cá tính khi "nhập vai", hay sự mạnh mẽ khi diện cảnh phục, Mai Ly có phong cách ăn mặc thường ngày rất nữ tính. Cô ưa thích diện những bộ váy lộng lẫy, khoe khéo vóc dáng chuẩn.
Mai Ly cũng từng góp mặt trong một số sự kiện truyền thông, mạng xã hội. Trong những sự kiện tham gia, cô toát lên phong thái tự tin, rạng rỡ.
Lượng người theo dõi trang cá nhân của cô tăng lên hàng nghìn lượt chỉ sau ít tiếng gây chú ý, tương tác dưới những bài đăng mới cũng tăng chóng mặt.
