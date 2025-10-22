Danh tính phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng

|
Sáng 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu tại Thanh Hóa. Trong màn rước dâu, nhan sắc rạng rỡ của phù dâu giúp Đỗ Thị Hà xách vali về nhà chồng thu hút sự chú ý. Người xách vali trong đám cưới thường là chị em gái, hoặc bạn nữ thân thiết của cô dâu và là người còn độc thân. Khi hình ảnh lan truyền, nhiều người nhận ra phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà là Hoàng Tú Quỳnh - người từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc.
Trong lễ ăn hỏi của Đỗ Hà và Viết Vương hôm 16/10, Tú Quỳnh cũng là thành viên trong đội hình nhà gái. Trên story trang cá nhân hôm 22/10, Tú Quỳnh chia sẻ bức ảnh đặt hàng loạt báo thức từ hơn 2h sáng, cách nhau vài phút để đảm bảo thức đúng giờ chuẩn bị cho "nhiệm vụ" làm phù dâu. Cô nàng cũng đăng khoảnh khắc chú rể Viết Vương đến đón dâu, kèm lời chúc: "Chúc mừng anh rể có được chị em".
Hoàng Tú Quỳnh (sinh năm 2002, quê Phú Thọ) là người em thân thiết của Đỗ Thị Hà. Trên mạng xã hội, hai người đẹp thường xuyên đăng ảnh chung trong những dịp quan trọng như sinh nhật hay khi đi sự kiện. Tú Quỳnh và Đỗ Hà còn có chung sở thích pickleball và thường chơi cùng nhau.
Tú Quỳnh kém Đỗ Hà một tuổi, quen biết khi cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cả hai ngày càng thân thiết và gắn bó. Năm 2024, cặp chị em có chuyến du lịch Thái Lan cùng nhau. Trên trang cá nhân, Đỗ Hà cũng thoải mái tương tác và bày tỏ sự quý mến dành cho Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh từng giành giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Miss Photogenic Vietnam 2019, lọt Top 5 Người Đẹp Thể Thao Hoa Hậu Việt Nam 2020. Cô nàng 23 tuổi từng theo học tại ĐH Thương Mại (Hà Nội).
Sau khi tốt nghiệp, Tú Quỳnh không lấn sân showbiz mà trở thành người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang. Với chiều cao 1,67 m, dáng chuẩn, làn da trắng cùng nụ cười tỏa nắng, Tú Quỳnh phù hợp với nhiều tạo hình khác nhau, từ năng động đến sang trọng.
Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch, chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cô được nhận xét có phong thái sang trọng, thanh lịch.
