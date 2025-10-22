Danh tính phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Sáng 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu tại Thanh Hóa. Trong màn rước dâu, nhan sắc rạng rỡ của phù dâu giúp Đỗ Thị Hà xách vali về nhà chồng thu hút sự chú ý. Người xách vali trong đám cưới thường là chị em gái, hoặc bạn nữ thân thiết của cô dâu và là người còn độc thân. Khi hình ảnh lan truyền, nhiều người nhận ra phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà là Hoàng Tú Quỳnh - người từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc.