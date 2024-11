Danh tính 'quái xế' tông tử vong cô gái chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Khởi tố giám đốc công ty khai thác, kinh doanh khoáng sản

Công an Bắc Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải (ở số 133, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) do "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".