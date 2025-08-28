Danh tính thanh niên thách thức công an ở chốt bảo vệ sơ duyệt A80

Công an triệu tập nam thanh niên có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt A80.

Ngày 28/8, Công an phường Tây Hồ phối hợp Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) làm việc với thanh niên thách thức lực lượng chức năng tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt A80.

Danh tính người này được xác định là H.Đ.D. (SN 1999; trú tại phường Ngọc Hà).

Tại cơ quan công an, H.Đ.D. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để sửa chữa.

H.Đ.D. tại cơ quan công an.

D. là nam thanh niên có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám vào chiều 27/8.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Công an phường Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý D. theo quy định.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt trọng đại của đất nước, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân và du khách tham gia.

H.Đ.D. có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ niềm tự hào, đoàn kết dân tộc, mà còn là cơ hội để thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt Nam. Mỗi người dân hãy là một "tuyên truyền viên" góp phần giữ gìn trật tự, an toàn, để sự kiện diễn ra thành công, trang trọng, an toàn và đẹp trong mắt du khách bạn bè quốc tế. ‎Hãy "yêu nước từ những việc làm nhỏ nhất", đồng hành, giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. ‎

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.