Đảo du lịch Hải Nam tan hoang sau bão Kajiki

|
Sau khi cơn bão Kajiki - cơn bão thứ 13 trong năm - quét qua thành phố Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc), hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường, gây cản trở việc đi lại của người dân và du khách. Ảnh: Zhao Yingquan/Tân Hoa Xã.
|
Ngày 24/8, thành phố biển Tam Á liên tục hứng chịu gió mạnh, sóng lớn do bão Kajiki (còn gọi là bão Swordfish - cá kiếm). Đài Khí tượng Tam Á liên tục phát tín hiệu cảnh báo bão cấp đỏ. Ảnh: Trương Nguyệt Hòa.
|
Gió mạnh kèm mưa lớn đã quét qua tỉnh Hải Nam (miền Nam Trung Quốc) và một số khu vực tỉnh Quảng Đông, trước khi di chuyển về phía bờ biển miền Trung Việt Nam. Tại thành phố biển Tam Á, bến du thuyền quốc tế đang được khẩn trương chuẩn bị để hoạt động trở lại sau bão. Ảnh: Zhao Yingquan/Tân Hoa Xã.
|
Ảnh flycam ngày 25/8 ghi lại cảnh khu vực hậu cần cạnh bến du thuyền quốc tế đổ sập, hư hỏng nặng sau khi bão Kajiki quét qua thành phố. Ảnh: Zhao Yingquan/Tân Hoa Xã.
|
Tại Tam Á (Hải Nam), người dân chật vật di chuyển trong mưa gió do ảnh hưởng bão Swordfish. Theo xi, chính quyền đã sơ tán hơn 21.000 thuyền viên và đưa 30.769 tàu cá vào cảng trú ẩn. Ảnh: Trương Nguyệt Hà.
|
Nhiều cây cối đã bị bong gốc, quạt gãy dưới ảnh hưởng của gió giật cấp 12 của cơn bão. Ngày 25/8, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Tam Á khẩn trương dọn dẹp cây cối chắn ngang đường. Ảnh: Zhao Yingquan/Tân Hoa Xã.
|
Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, người dân và du khách được khuyến cáo tránh di chuyển nếu không cần thiết. Tuy vậy, nhiều du khách vẫn bất chấp mưa lớn để đến ga tàu ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam. Ảnh: Luo Yunfei/China News Service.
|
Người dân vất vả che ô, đi lại khó khăn dưới ảnh hưởng của bão Kajiki. Ảnh: Trương Nguyệt Hà.
|
Với sức gió cực đại 162 km/h và lượng mưa 25-40 cm, bão Kajiki quét qua khiến thành phố Tam Á rung chuyển dữ dội. Ảnh: Trương Nguyệt Hà.
|
Giới chức Hải Nam cho biết đã sơ tán 31.843 người khỏi khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, đồng thời đóng cửa doanh nghiệp và dừng giao thông công cộng khi bão Kajiki đổ bộ. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khôi phục cảnh quan và mở cửa trở lại để đón khách. Ảnh: Lý Vũ Phàm/China News Service.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.