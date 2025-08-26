Đảo du lịch Hải Nam tang hoang sau bão Kajiki

Gió mạnh kèm mưa lớn đã quét qua tỉnh Hải Nam (miền Nam Trung Quốc) và một số khu vực tỉnh Quảng Đông, trước khi di chuyển về phía bờ biển miền Trung Việt Nam. Tại thành phố biển Tam Á, bến du thuyền quốc tế đang được khẩn trương chuẩn bị để hoạt động trở lại sau bão. Ảnh: Zhao Yingquan/Tân Hoa Xã.