Dạo quanh một Singapore về đêm lung linh khó cưỡng

Khi mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà chọc trời, Singapore khoác lên diện mạo lộng lẫy, sôi động và đầy mê hoặc.

Không chỉ nổi tiếng với những trung tâm mua sắm xa hoa hay điểm đến hiện đại, cuộc sống về đêm tại quốc đảo này cũng là dấu ấn đáng nhớ, nơi ánh sáng, âm nhạc và nhiều trải nghiệm độc đáo hòa quyện tạo nên bức tranh đầy màu sắc.

Thưởng ngoạn Garden Rhapsody tại Gardens by the Bay

Hoàng hôn cũng chính là lúc Gardens by the Bay bắt đầu trở nên huyền ảo, tráng lệ. Tâm điểm của khu vườn này chính là Supertree Grove, nơi các “siêu cây” khổng lồ cao từ 25-50 m bừng sáng trong hàng nghìn ánh đèn LED. Du khách có thể cảm nhận như mình đang ở hành tinh Pandora trong bộ phim Avatar nổi tiếng.

Gardens by the Bay mang đến góc nhìn khác - tĩnh lặng mà rực rỡ, hiện đại nhưng vẫn rất lãng mạn.

Nếu muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ của Gardens by the Bay từ trên cao, cây cầu OCBC Skyway là lựa chọn không thể bỏ lỡ. Bên cạnh ánh sáng và công nghệ, Gardens by the Bay còn mang đến trải nghiệm về đêm đầy chất thơ với Floral Fantasy, nơi kết hợp giữa nghệ thuật trưng bày hoa tươi và hiệu ứng ánh sáng mờ ảo tựa thế giới cổ tích.

Trải nghiệm ẩm thực khuya tại Newton Food Centre

Sau những khoảnh khắc mãn nhãn, không gì tuyệt vời hơn việc khám phá hương vị Singapore về đêm. Newton Food Centre là điểm dừng chân hoàn hảo, nơi quy tụ tinh hoa ẩm thực đường phố với vô số món ăn hấp dẫn.

Bên cạnh thực đơn đa dạng, Newton Food Centre còn thu hút du khách bởi không gian nhộn nhịp, đậm chất bản địa - những hàng quán san sát, mùi thơm của các món nướng lan tỏa trong không khí, cùng tiếng xì xèo đầy mời gọi từ các gian hàng chế biến trực tiếp.

Một trong những món ăn đặc trưng nhất của khu chợ đêm này chính là cháo ếch Geylang. Bên cạnh đó, cá đuối nướng sốt sambal và xiên thịt nướng satay cũng là một lựa chọn đáng thử.

Ẩm thực Singapore thu hút du khách bởi sự giao thoa văn hóa đặc biệt.

Thưởng thức một bữa khuya tại đây không đơn thuần là việc lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày dài khám phá, mà còn là cơ hội để cảm nhận rõ nét sự giao thoa văn hóa ẩm thực của Singapore - nơi hương vị Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ hòa quyện, tạo nên những món ăn vừa đậm đà, vừa khó quên.

Ngắm Singapore từ Marina Bay Sands SkyPark

Không có cách nào hoàn hảo hơn để cảm nhận vẻ đẹp lộng lẫy của Singapore về đêm ngoài việc đứng trên SkyPark, đài quan sát nằm trên tầng 57 của Marina Bay Sands. Một trong những thời điểm ấn tượng nhất khi đứng từ SkyPark chính là khi Spectra - A Light & Water Show bắt đầu. Diễn ra mỗi tối ngay tại vịnh Marina, màn trình diễn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tia laser rực rỡ, hiệu ứng nước nghệ thuật và âm nhạc sống động.

Ngắm vịnh Marina từ trên cao là trải nghiệm khó quên với nhiều du khách.

Khi mặt trời dần lặn xuống phía chân trời trên vịnh Marina, những gam màu cam, tím, hồng hòa quyện vào nhau, phản chiếu trên mặt nước tạo nên bức tranh tự nhiên đẹp và đầy lãng mạn.

Khám phá thế giới hoang dã tại Night Safari

Với những ai yêu thích thiên nhiên, Night Safari là một điểm đến không thể bỏ lỡ. Là vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới, Night Safari mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, đưa du khách vào hành trình khám phá thế giới tự nhiên trong bóng tối, nơi những loài động vật bước ra khỏi vẻ tĩnh lặng ban ngày để sống đúng với bản năng của chúng.

Night Safari là vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới.

Điều làm nên sức hút của Night Safari chính là trải nghiệm tiếp cận những loài động vật trong môi trường tự nhiên, không có chuồng hay rào chắn như sở thú thông thường.

Đắm chìm trong không khí sôi động tại Clarke Quay

Nhắc đến nhịp sống Singapore về đêm, du khách sẽ khó có thể bỏ lỡ Clarke Quay - nơi hội tụ tất cả sự sôi động và cuồng nhiệt.

Du khách có thể đến Clarke Quay tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động và cuồng nhiệt.

Du khách có thể bắt đầu buổi tối tại Cuba Libre Café & Bar với những ly cocktail mang phong vị Latin, hoặc hòa mình vào những giai điệu EDM sôi động tại Zouk Singapore - một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất châu Á. Nếu muốn trải nghiệm một Singapore khác biệt, du khách có thể lên thuyền Singapore River Cruise và thả mình trôi qua những tòa nhà chọc trời, cầu ánh sáng rực rỡ cùng bến cảng lịch sử Boat Quay.