Đạp xe 1.700 km từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Mặc cái nắng gắt của mùa hè, Trần Hiển Vinh đạp xe 1.700 km từ TP.HCM ra Hà Nội, quyết tâm cán đích đúng dịp 2/9, như một cách lan tỏa tinh thần yêu nước của riêng mình.

10X đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để xem diễu binh ngày 2/9 Ngày 16/7, Trần Hiển Vinh bắt đầu hành trình đạp xe một mình từ TP.HCM ra Hà Nội xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 16/7, Trần Hiển Vinh (sinh năm 2002, sống tại TP.HCM) bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt với mục tiêu có mặt tại Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ý tưởng cho chuyến đi xuất phát từ cả lý do cá nhân lẫn mong muốn truyền đi thông điệp tích cực.

"Là nhà sáng tạo nội dung hơn 4 năm, tôi muốn vận dụng những gì đã học và trải nghiệm để mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng", chàng trai chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quyết định lên đường của con trai khiến ba mẹ Vinh bất ngờ. Ba anh chỉ gửi lời chúc chuyến đi thuận lợi, còn mẹ “khá sốc” nhưng vẫn đồng ý vì hiểu tính con. Bạn bè liên tục gọi hỏi thăm, nhưng Vinh hạn chế trả lời để tập trung cho chuyến đi đặc biệt này.

Hành trình xuyên Việt hơn 1.700 km

Trước ngày xuất phát, Vinh dành 20 ngày tập luyện, mỗi sáng đạp xe 50 km. Song song, anh sản xuất 20 video ghi lại quá trình chuẩn bị và nhận góp ý từ cộng đồng, đồng thời lắng nghe lời khuyên của những người từng chinh phục cung đường xuyên Việt.

Vinh nhận ra nhiều bạn trẻ Gen Z, trong đó có cả mình, thường mặc định những gì thấy trên điện thoại là tất cả thế giới. Nhưng khi lên đường, chàng trai mới hiểu rằng có những điều dù ở nhà cả năm cũng không thể trải nghiệm. Và chỉ khi khoác ba lô, lăn bánh trên đường, anh mới được tận mắt chứng kiến.

Xuất phát từ Gigamall Thủ Đức (TP.HCM), tính đến ngày 9/8, Vinh đã đặt chân tới TP Vinh (Nghệ An). Trung bình mỗi ngày, chàng trai đi khoảng 100 km; chậm nhất là 80 km khi gặp sự cố thủng lốp hoặc khó tìm chỗ nghỉ, nhanh nhất đạt 130 km khi xuất phát từ 4h30 sáng và đạp đến tối.

"Đây là cuộc chơi của sức bền, không phải tốc độ", Vinh nói.

Vinh ngày đầu xuất phát tại Thủ Đức (trái) và check-in tại biển thông báo đầu tiên (phải).

Hành trang quan trọng nhất Vinh mang theo trên mình là chiếc điện thoại bởi đây là công cụ vừa để kết nối, vừa phục vụ công việc. Lịch trình của anh được duy trì kỷ luật: 5h sáng dậy, ăn sáng dọc đường, đạp liên tục với các điểm nghỉ ngắn, tìm chỗ trọ lúc 17h, tối chỉnh sửa video và ngủ lúc 21h30.

Đêm đầu tiên trên hành trình, Vinh bồi hồi đến mức khó ngủ, nhưng sáng hôm sau vẫn tràn đầy năng lượng.

Để tiết kiệm chi phí, Vinh ưu tiên chọn nhà nghỉ bình dân dưới 200.000 đồng. Anh cũng tiết lộ kế hoạch ở nhờ nhà dân đến nay vẫn chưa thực hiện được vì còn ngại ngùng. Nếu không gặp sự cố lớn, chàng trai dự kiến cán đích tại Hà Nội đúng ngày 2/9, sau chặng đường hơn 1.700 km.

Những kỷ niệm khó quên

Dù mới đi được một nửa chặng đường, Vinh đã chất chứa nhiều kỷ niệm.

Ở Hà Tĩnh, khi bánh xe bị mềm, một cặp vợ chồng bán rau nhắc anh dừng bơm lốp. Tại quán sinh tố, chủ quán tặng thêm ly cam ép kèm lời dặn: "Trời nắng, cháu nhớ đeo kính râm nhé". Ở Nghệ An, chủ nhà nghỉ còn giảm giá khi biết anh đạp xe từ TP.HCM ra.

“Cảm xúc khó tả lắm. Những lời hỏi thăm, nhắc nhở, giúp đỡ của mọi người khiến cuộc sống thêm ý nghĩa. Cảm giác ấy như được người dân ôm vào lòng vậy”, chàng trai tâm sự.

Về thể lực, chặng Huế - Nghệ An giữa mùa hè là thử thách lớn với Vinh. Cái nóng 38 độ C giữa trưa, không tìm được quán nghỉ, anh phải nằm tạm dưới mái hiên. Đèo Hải Vân cũng khiến anh kiệt sức dù đã nghỉ một ngày trước đó để chuẩn bị.

Sự cố lớn nhất là việc chấm dứt hợp đồng với trợ lý giữa hành trình vì bất đồng, buộc Vinh tiếp tục hành trình một mình. Với 3 bộ đồ mang theo, anh xoay xở giặt và phơi trước quạt và máy lạnh để kịp khô vào sáng hôm sau.

Trên hành trình đặc biệt, Vinh gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về thời tiết.

Chuyến đi giúp Vinh rèn kỷ luật, giữ thói quen ăn - ngủ - nghỉ đúng giờ, thể lực cải thiện rõ rệt. Anh coi việc đạp xe ra Bắc là cách thể hiện lòng biết ơn với thế hệ cha ông.

Tại Nghệ An, Vinh ghé thăm trung tâm chăm sóc cựu chiến binh, nơi phần lớn là những người chịu di chứng chiến tranh. Đặc biệt, chàng trai còn may mắn lắng nghe một bác cựu binh hát bài ca thời kháng chiến.

"Nhờ các bác, hôm nay cháu mới có cơ hội đạp xe từ Nam ra Bắc trong yên bình", Vinh xúc động kể.

Với anh, cán đích Hà Nội vào đúng dịp Quốc khánh mang ý nghĩa đặc biệt: "2/9 là ngày lịch sử trọng đại của đất nước. Đạp xe đến Hà Nội vào thời khắc này là cách tôi thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ và lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người".