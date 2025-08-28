Dấu ấn công nghệ y tế tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Gian trưng bày Bộ Y tế mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Triển lãm. Gian trưng bày của Bộ Y tế với 300m2 không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là một hành trình giàu cảm xúc - tái hiện chặng đường 80 năm của ngành Y tế Việt Nam, từ truyền thống anh hùng đến hiện đại hội nhập, từ gian khó kháng chiến đến khát vọng vươn xa.

Thông qua hệ thống các pano chuyên đề, khách tham quan có thể theo dõi hành trình 80 năm hình thành và phát triển của y tế nước nhà - từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cho tới những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo , công nghệ in 3D và chuyển đổi số y tế.

Không chỉ dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, gian trưng bày còn giới thiệu tầm nhìn đến năm 2035 và 2045 với mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh, bao phủ toàn dân, hội nhập quốc tế và ngang tầm các nước tiên tiến. Các hình ảnh, biểu đồ, hiện vật và phim tư liệu giúp khách tham quan hiểu rõ hơn vai trò của ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân qua nhiều thế hệ, cũng như kỳ vọng về nền y tế hiện đại, bền vững trong tương lai.

Gian trưng bày của Bệnh viện Bạch Mai với những công nghệ hiện đại được áp dụng trong khám chữa bệnh như ứng dụng số: Giới thiệu Bạch Mai Care giúp người dân quản lý hồ sơ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Công nghệ in 3D trong y học: Tạo mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật). Công nghệ này cũng phục vụ đào tạo, nghiên cứu nhờ các mô hình bệnh lý trực quan.

Gian hàng Bộ Y tế không đơn thuần là một triển lãm, mà là hành trình sống động, tôn vinh giá trị con người và sứ mệnh nhân văn của ngành y. Đó là lời khẳng định: dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, ngành Y tế Việt Nam vẫn luôn giữ trọn một sứ mệnh thiêng liêng - bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Những lời từ trái tim bác sĩ

Bác sĩ là một công việc bận rộn, nhiều áp lực song không ít "thiên thần áo trắng" làm việc tại bệnh viện vẫn dành tình yêu cho sách, cho việc sáng tác những tác phẩm của riêng mình.

Từ những kiến thức y khoa được chia sẻ một cách dễ hiểu, gần gũi, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe uy tín cho độc giả đến những câu chuyện đời, chuyện nghề tự mình chứng kiến và trải nghiệm, nhiều bác sĩ đã tạo nên những cuốn sách giàu giá trị, được đánh giá cao.