Dấu ấn trăm năm của Viện Pasteur TP.HCM

Trong khuôn viên Viện có một cây me cổ thụ với thân cây to lớn, phải vài người ôm mới xuể, mang vẻ đẹp uy nghi của thời gian. Cây me này đã tồn tại hàng trăm năm, những người trong Viện cũng không biết có từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng cây me đã chứng kiến bao thăng trầm của Viện. Cây me không chỉ là một điểm nhấn về cảnh quan mà còn là một biểu tượng gắn liền với sự cổ kính và bình yên của nơi đây.