Đau đầu, run tay thoáng qua, cô gái trẻ phát hiện 'bom nổ chậm' ở não

Một nữ bệnh nhân 33 tuổi, ở Quảng Ninh tình cờ phát hiện túi phình mạch não nguy hiểm khi đi khám sức khỏe tổng quát. Ca can thiệp kịp thời đã giúp cô thoát khỏi nguy cơ đột quỵ.

Ngày thường chỉ bị đau đầu, run tay thoáng qua, chị N.T.Q. (trú tại Quảng Hà, Quảng Ninh) không nghĩ mình mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chị có túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước gần 5 mm, cổ rộng 4 mm - dạng dễ vỡ và tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết não đột ngột.

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đã quyết định can thiệp bằng phương pháp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) kết hợp đặt stent chẹn cổ túi phình. Thủ thuật được thực hiện dưới hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Sau khi thả 6 coil và đặt stent, túi phình đã được bít hoàn toàn, dòng chảy mạch máu ổn định.

Điều đặc biệt, bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, hồi phục nhanh, chỉ sau một ngày đã có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi can thiệp.

Bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết đây là ca phức tạp do túi phình cổ rộng, nếu chỉ nút coil có thể dẫn tới nguy cơ trôi vào lòng mạch, gây tắc mạch máu não.

'Việc kết hợp coil và stent vừa giữ coil ổn định, vừa tái lập dòng chảy, đảm bảo an toàn lâu dài cho bệnh nhân. Với người trẻ như chị Q., mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở việc loại bỏ nguy cơ tức thì, mà còn bảo tồn chất lượng sống nhiều năm sau", ông nhấn mạnh.

Túi phình mạch não được ví như "quả bom nổ chậm" trong cơ thể, có thể vỡ bất kỳ lúc nào và gây đột quỵ, tử vong. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ thoáng qua như đau đầu, chóng mặt, run tay, mờ mắt. Không chỉ người lớn tuổi mà người trẻ cũng có thể mắc.

Bác sĩ Chức khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát mạch não khi có triệu chứng bất thường và duy trì lối sống lành mạnh để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.