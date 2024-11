Đấu giá lọn tóc của vị tổng thống Mỹ đầu tiên

Người tham dự phiên đấu giá còn có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập ảnh chân dung các đời tổng thống Mỹ từ studio nhiếp ảnh danh tiếng Bachrach, trong đó nhiều tấm chưa từng được công bố. Đặc biệt, một bức phác thảo chân dung Lincoln của họa sĩ Francis Bicknell Carpenter cũng sẽ xuất hiện tại đây. Đây là bức vẽ làm tư liệu cho bức tranh nổi tiếng First Reading of the Emancipation Proclamation by President Lincoln (Lần đầu đọc Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln) đang được trưng bày tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Guernseys.