Đau giật từng đợt do biến chứng của một bệnh quen thuộc

Dù đã được điều trị ổn định bệnh zona khoảng một tháng, bệnh nhân 65 tuổi ở Phú Thọ vẫn gặp biến chứng đau rát, châm chích như kiến cắn, kèm những cơn đau giật từng đợt.

Ảnh: BVCC.

Cách đây khoảng một tháng, ông H.T.N. (65 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) bị zona ở vùng bụng, lưng, mông trái và đã được điều trị ổn định tại một cơ sở y tế.

Tuy nhiên gần đây, dù các vết loét do zona đã khô, bong vảy, ông vẫn còn cảm giác đau rát, châm chích như kiến cắn, kèm những cơn đau giật từng đợt.

Ông N. đã tới Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) để tiếp tục thăm khám và điều trị. Tại khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, bác sĩ chẩn đoán ông N. bị biến chứng đau dây thần kinh sau zona.

Người bệnh được chỉ định áp dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Sau một tuần điều trị, tình trạng đau rát và châm chích giảm rõ rệt, không còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Y học cổ truyền & PHCN, TTYT khu vực Cẩm Khê, zona là bệnh do virus Varicella-zoster (VZV) - cùng chủng với virus gây thủy đậu. Sau khi mắc thủy đậu, virus vẫn tồn tại, "ngủ yên" trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona.

Để phòng và điều trị bệnh zona, các bác sĩ lưu ý người bệnh:

Không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da bị zona.

Vệ sinh da bằng nước muối loãng hoặc dung dịch rửa chuyên biệt theo chỉ định của bác sĩ.

Giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Hạn chế tiếp xúc gần với người chưa tiêm phòng thủy đậu (đặc biệt là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai).

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Lưu ý: Kháng sinh không diệt được virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay có thể mất tới 4 tuần để vết phát ban do bệnh zona lành lại. Người bệnh vẫn có thể bị đau vùng da bị tổn thương do zona trong nhiều tuần sau khi phát ban đã biến mất, nhưng tình trạng này thường sẽ cải thiện theo thời gian.

Tuy nhiên, theo WHO, nếu không được điều trị, bệnh zona có thể dẫn đến một số biến chứng bao gồm:

Mất thị lực : Bệnh ảnh hưởng các dây thần kinh xung quanh mắt, có thể dẫn đến viêm mắt, nhiễm trùng và mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Bệnh ảnh hưởng các dây thần kinh xung quanh mắt, có thể dẫn đến viêm mắt, nhiễm trùng và mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn. Đau dây thần kinh hậu zona : Đau dây thần kinh dai dẳng ở khu vực xảy ra phát ban.

Đau dây thần kinh dai dẳng ở khu vực xảy ra phát ban. Phát ban bị nhiễm trùng, có thể cần phải điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Sẹo hoặc thay đổi màu da sau khi phát ban đã lành.

Yếu cơ.

Các vấn đề về thần kinh: Bệnh zona có thể gây viêm não, liệt mặt hoặc các vấn đề về thăng bằng hoặc thính giác.