Dấu hiệu bất thường sau khi uống nước cảnh báo thận yếu

Các chuyên gia khuyến cáo cần chú ý đến những triệu chứng như nước tiểu có bọt, sưng phù cơ thể… bởi đây có thể là tín hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương.

Một số dấu hiệu không điển hình như ngứa da, sưng phù cơ thể... có thể là cảnh báo vấn đề liên quan chức năng thận. Ảnh: Freepik.

Thận vốn được xem là một trong những cơ quan bền bỉ nhất của cơ thể. Ngay cả khi chức năng suy giảm, nhiều người vẫn không cảm thấy đau hay khó chịu. Trên thực tế, tổn thương thận thường chỉ bộc lộ qua những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, rất dễ bị bỏ qua.

Theo Life Times, chuyên san của Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), các bác sĩ nhấn mạnh việc nhận diện sớm tín hiệu bất thường và duy trì thói quen lành mạnh đóng vai trò then chốt trong bảo vệ sức khỏe thận.

Nước tiểu có mùi lạ

Thay đổi mùi nước tiểu có thể phản ánh tình trạng sức khỏe, trong đó có cả bệnh lý về thận. Nếu nước tiểu có mùi lạ kéo dài dù không ăn uống thực phẩm đặc biệt nào, đó có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng lọc và đào thải đang bị ảnh hưởng.

Khi thận suy yếu, độc tố và chất cặn bã tích tụ nhiều hơn, khiến nước tiểu dễ thay đổi mùi. Tuy nhiên, mùi bất thường cũng có thể xuất phát từ chế độ ăn hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, vì vậy cần thăm khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Nước tiểu có bọt

Bác sĩ Lý Nguyệt, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh (trực thuộc Đại học Thanh Hoa), cho biết nước tiểu nổi bọt bất thường có thể là dấu hiệu của protein niệu, tình trạng thường gặp ở người bệnh thận. Khi đó, nước tiểu thường có bọt dày, đục, dính và mùi nặng. Đây là dấu hiệu khó nhận biết chính xác bằng mắt thường, do đó cần được kiểm tra thông qua xét nghiệm nước tiểu định kỳ.

Sưng phù cơ thể

Sưng phù trên mặt hay tay chân cũng là một cảnh báo quan trọng. Khi thận không có khả năng điều hòa thể tích dịch và điện giải bị rối loạn, dịch sẽ tích tụ trong mô, gây sưng. Đặc điểm dễ nhận biết là khi ấn ngón tay xuống vùng da bị phù sẽ để lại vết lõm chậm hồi phục.

Tiểu đêm nhiều lần

Một tình trạng khác hay bị xem nhẹ là đi tiểu đêm nhiều lần. Bác sĩ Vương Vĩ, khoa Thận, Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh, nhấn mạnh ở người trưởng thành khỏe mạnh, ban đêm chỉ cần đi tiểu từ 0-1 lần và lượng nước tiểu chiếm khoảng 1/3 so với ban ngày. Nếu tình trạng này lặp lại trên hai lần mỗi đêm hoặc vượt quá 500 ml liên tục trong nhiều ngày, rất có thể thận đang suy giảm khả năng lọc và điều tiết dịch.

Thường xuyên tiểu đêm có thể liên quan đến bệnh thận. Ảnh: Freepik.

Huyết áp tăng

Huyết áp cao có thể bắt nguồn từ bệnh thận. Nếu ví tim như chiếc máy bơm liên tục đẩy máu đi khắp cơ thể, thì thận chính là hệ thống “van điều áp” giúp cân bằng dịch và duy trì huyết áp ổn định. Khi chức năng thận suy yếu, nước và muối không được đào thải kịp thời, đồng thời hệ thống renin - angiotensin bị kích hoạt quá mức, làm tăng thể tích tuần hoàn và khiến áp lực máu dâng cao.

Một số triệu chứng khác

Ngoài những dấu hiệu rõ ràng, bệnh thận còn có thể biểu hiện qua nhiều triệu chứng mơ hồ như ngứa da, mệt mỏi, thiếu máu, chán ăn, rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ hay suy giảm trí nhớ. Những biểu hiện này thường bị quy cho tuổi tác hoặc căng thẳng nên dễ bị bỏ qua.

Tuy nhiên, khi đi kèm các bất thường về tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu đêm, nước tiểu đổi màu hay có bọt, chúng có thể là lời cảnh báo sớm cho thấy thận đang suy yếu. Các bác sĩ khuyến cáo việc thăm khám và làm xét nghiệm máu, nước tiểu định kỳ là cần thiết để phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng.

Các yếu tố gây hại cho thận

Bác sĩ Lư Phương Bình, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Thanh Hoa, chỉ ra chính thói quen sinh hoạt hàng ngày là yếu tố âm thầm làm hại thận.

Việc lạm dụng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc sử dụng thực phẩm chức năng kéo dài đều có thể tạo gánh nặng lớn cho cơ quan này. Bên cạnh đó, uống quá ít nước khiến nước tiểu trở nên đặc, tạo điều kiện cho sỏi hình thành. Không chỉ vậy, việc thường xuyên dùng rượu bia, đồ ngọt, cùng lối sống thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài cũng khiến thận phải gánh thêm nhiều áp lực.

Ngoài các yếu tố từ lối sống, những bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tăng axit uric máu và các bệnh tự miễn (viêm khớp dạng thấp…) cũng được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận.