Dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng biểu hiện ngay ở mắt

Đôi mắt không chỉ phản ánh tình trạng thị lực mà còn có thể báo hiệu sức khỏe toàn thân. Các bệnh lý như ung thư đôi khi để lại dấu vết qua những thay đổi nhỏ ở mắt.

Thị lực giảm nhanh, mờ đột ngột đôi khi là dấu hiệu của việc khối u chèn ép thần kinh. Ảnh: Freepik.

Ung thư thường diễn tiến âm thầm, không gây đau đớn hay triệu chứng rầm rộ trong giai đoạn đầu. Thế nhưng, cơ thể luôn có những “tín hiệu ngầm” cảnh báo.

Đôi mắt là một trong những cơ quan nhạy cảm, dễ dàng phản ánh những rối loạn bên trong. Theo Sohu, mắt có mối liên hệ chặt chẽ với mạch máu, thần kinh và hệ nội tiết. Vì vậy, nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư gan, tụy, phổi hay thận đều có thể để lại dấu vết ở vùng mắt, ngay cả khi các triệu chứng toàn thân chưa rõ rệt.

Lòng trắng mắt ngả vàng

Một số người khi thấy mắt ngả vàng sẽ nghĩ rằng điều này xuất phát từ việc thiếu ngủ, căng thẳng. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, ngày càng rõ hơn, kèm theo vàng da, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân, bạn cần đặc biệt cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu gan hoặc tụy gặp vấn đề, thậm chí liên quan đến ung thư gan, ung thư tụy.

Nguyên nhân là khối u có thể chặn dòng chảy của dịch mật, khiến bilirubin tích tụ trong máu rồi thấm vào da và mắt. Khác với vàng mắt thoáng qua khi mệt mỏi, vàng mắt do ung thư thường dai dẳng và nặng dần.

Thị lực giảm nhanh, mờ đột ngột

Nếu mắt bỗng mờ nhanh, nhìn kém trong thời gian ngắn, bạn không nên xem thường. Một số loại ung thư như u não, ung thư phổi di căn, hoặc bệnh máu ác tính (bạch cầu, u lympho) có thể chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh thị giác, gây giảm thị lực đột ngột. Nếu đã thăm khám mắt nhưng không tìm ra vấn đề, đó là lúc bạn cần đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Trước mắt thường xuyên có “ruồi bay”

Những chấm đen hoặc bóng mờ lơ lửng trước mắt, dân gian hay gọi là “ruồi bay”, thường liên quan đến thay đổi ở dịch kính. Tuy nhiên, nếu số lượng ngày càng nhiều, kèm theo chớp sáng hoặc mờ mắt, thì bạn cần cảnh giác.

Một số trường hợp ung thư vú, ung thư phổi khi di căn có thể khiến vùng mắt cảm giác như có bóng đen lẩn quẩn, gây cản trở sinh hoạt và thị lực. Đặc biệt, nếu hiện tượng này kéo dài, không tự biến mất, người bệnh nên đi khám ngay.

Mí mắt sưng phù

Thức khuya hay uống nhiều nước có thể khiến mí mắt hơi sưng nhưng tình trạng này thường hết sau khi ngủ đủ. Nếu tình trạng sưng phù lặp đi lặp lại, kéo dài nhiều ngày, kèm theo mệt mỏi, sụt cân, đó có thể là dấu hiệu rối loạn chuyển hóa nước và protein trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận ung thư thận và u lympho có thể biểu hiện sớm bằng tình trạng phù mí mắt. Đây là lúc cơ thể cảnh báo sự tích tụ bất thường của dịch mà mắt - vùng da mỏng - dễ dàng bộc lộ.