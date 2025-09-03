Dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc sốt xuất huyết

Khu vực tôi sống đang có dịch sốt xuất huyết. Xin hỏi nếu không may mắc bệnh, tôi sẽ có dấu hiệu gì và làm thế nào để nhanh khỏi bệnh?

Khu vực tôi sống đang có dịch sốt xuất huyết. Xin hỏi nếu không may mắc bệnh, tôi sẽ có dấu hiệu gì và làm thế nào để nhanh khỏi bệnh?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng lây truyền qua muỗi. Bệnh thường không nghiêm trọng và có thể tự khỏi. Một số người bị sốt xuất huyết nặng hơn, nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Tuy nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng, sốt xuất huyết có thể khiến người bệnh không qua khỏi.

Virus sốt xuất huyết lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi cái bị nhiễm bệnh, chủ yếu là muỗi Aedes aegypti. Muỗi có thể bị lây nhiễm bởi những người mang virus sốt xuất huyết (DENV). Đó là người bị sốt xuất huyết có triệu chứng, người chưa có triệu chứng, và cả người không có dấu hiệu bệnh.

Sự lây truyền từ người sang muỗi có thể xảy ra tới 2 ngày trước khi ai đó biểu hiện triệu chứng của bệnh và tới 2 ngày sau khi hết sốt.

Bạn có thể bị sốt xuất huyết nếu bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Muỗi mang virus sốt xuất huyết đốt người vào ban ngày. Sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng. Nếu có, chúng thường xuất hiện sau 4-10 ngày kể từ khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt.

Một số triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết tương tự bệnh cúm, bao gồm:

Sốt cao

Đau đầu dữ dội

Đau sau mắt

Đau cơ và khớp

Cảm thấy uể oải

Tuyến sưng

Phát ban loang lổ gồm các đốm phẳng hoặc hơi nổi lên - điều này có thể ảnh hưởng đến các vùng rộng lớn trên cơ thể.

Một số người bị sốt xuất huyết nặng hơn vài ngày sau khi bắt đầu bị bệnh, nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Những người bị nhiễm lần thứ hai có nguy cơ mắc sốt xuất huyết nặng cao hơn.

Bạn bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi thân nhiệt trở lại bình thường, nhưng khoảng 24-48 giờ sau, triệu chứng nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện.

Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết nặng bao gồm:

Đau bụng dữ dội

Thở nhanh

Chảy máu nướu răng hoặc chảy máu mũi

Mệt mỏi cực độ

Không thể thư giãn (bồn chồn)

Máu trong chất nôn hoặc phân.

Những người có các triệu chứng nghiêm trọng này nên đi khám ngay lập tức. Sau khi hồi phục, những người bị sốt xuất huyết có thể bị mệt mỏi trong vài tuần.

Ở trẻ sơ sinh, các triệu chứng thường khó nhận biết và tương tự các bệnh nhiễm trùng thông thường khác ở trẻ em. Cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ sơ sinh bị sốt cao hoặc nhiệt độ thấp (dưới 36 độ C) kèm theo bất kỳ triệu chứng nào dưới đây:

Buồn ngủ, thiếu năng lượng hoặc khó chịu

Phát ban

Chảy máu bất thường (nướu, mũi, bầm tím)

Nôn (ít nhất 3 lần trong 24 giờ)

Các triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, cần được chăm sóc y tế hoặc nhập viện ngay lập tức.

Nếu bạn bị sốt xuất huyết, điều quan trọng là phải:

Nghỉ ngơi nhiều

Uống nhiều chất lỏng

Sử dụng acetaminophen (paracetamol) để giảm đau, kể cả trẻ nhỏ. Luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn

Tránh dùng thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen và aspirin

Hãy chú ý đến các triệu chứng nghiêm trọng và liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào.