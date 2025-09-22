Dấu hiệu cảnh báo bạn đang uống cà phê quá nhiều

Nếu cơn đau đầu, tâm trạng buồn bực xuất hiện sau vài giờ không sử dụng cà phê như thường lệ, có thể bạn đã nghiện thức uống này.

Cà phê là đồ uống yêu thích không thể thiếu mỗi ngày của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Với nhiều người, một tách cà phê buổi sáng gần như trở thành ‘nghi thức’ bắt buộc để khởi đầu ngày mới. Thế nhưng, khi cơ thể dần phụ thuộc quá mức vào caffeine, bạn có thể đối mặt với những dấu hiệu cảnh báo bất ngờ.

Không thể thiếu cà phê sáng

Theo India Times, nếu bạn không thể tập trung làm việc hoặc nói chuyện trước khi uống cốc cà phê vào buổi sáng, đó là vấn đề. Điều này là do caffeine là chất kích thích, khiến nhiều người phụ thuộc vào chúng để cảm thấy tỉnh táo sau khi thức dậy.

Caffeine kích thích các thụ quan dopamine trong não, giống chất gây nghiện. Cơ thể sẽ phản ứng khi bạn không nạp vào một lượng caffeine trong khoảng thời gian như thói quen mỗi ngày.

Caffeine trong cà phê giải phóng adrenaline, giúp tỉnh táo và tập trung. Nếu không uống cà phê, bạn có thể gặp hiện tượng sương mù não hoặc khó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ.

Mức chịu đựng caffeine cao

Như các chất kích thích khác, bạn càng uống nhiều caffeine, cơ thể càng quen với chúng. Vì vậy, cơ thể sẽ ngày càng cần nhiều cà phê để duy trì mức tỉnh táo như ban đầu.

Cà phê có thể giúp tỉnh táo hơn, nhưng chỉ đối với những người không quen dùng loại đồ uống này. Khi mức caffeine ngày càng tăng - vượt quá mức trung bình 400 mg một ngày, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

Tâm trạng buồn bực

Tuyệt vọng và buồn bã là dấu hiệu thường thấy trong giai đoạn đầu cai cà phê. Nguyên nhân cơ bản của việc này là cà phê ảnh hưởng tới giấc ngủ, theo đó cũng tác động tới tâm trạng. Một phần khác là do cơ thể đã quen với cảm giác kích thích của caffeine, khi thiếu sẽ gây ra phản ứng tiêu cực và tâm trạng buồn bực, dễ cáu gắt.

Thiếu cà phê có thể khiến người thường xuyên dùng đồ uống này không thể khởi động ngày mới hiệu quả, thậm chí mệt mỏi, đau đầu, tâm trạng buồn bực. Ảnh: Shutterstock.

Tim đập loạn nhịp

Việc uống quá nhiều cà phê thường khiến tim đập nhanh hơn, đó là lý do những người có vấn đề về tim mạch thường được khuyên nên uống cà phê đã tách bỏ caffeine.

Khi ngừng uống cà phê, tim sẽ bị "hẫng", khiến nhịp tim và huyết áp tăng lên đáng kể. Do đó, nếu muốn "cai" cà phê, hãy bỏ từ từ thay vì đột ngột, tránh cho cơ thể bị sốc.

Đau đầu thường xuyên

Theo Fox News, caffeine là chất co mạch, có nghĩa là nó khiến mạch máu hẹp hơn, hạn chế lưu thông máu. Điều này giúp giảm đau đầu hiệu quả. Nhưng nếu đang uống cà phê thường xuyên, rồi dừng uống trong một ngày, bạn sẽ dễ bị đau đầu. Tình trạng này có thể kéo dài trong vài tuần, đó là lý do khiến việc cắt giảm caffeine trở nên khó khăn.

Thay đổi thân nhiệt nếu không có caffeine

Theo Men's Health, caffeine làm tăng nhịp tim và lưu lượng máu trong cơ thể, từ đó cũng có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, việc đột ngột dừng uống hoặc quên uống cà phê có thể dẫn đến những thay đổi đột ngột về nhiệt độ như thân nhiệt lên xuống thất thường, cũng như gây ra vài cơn ớn lạnh.

Đôi khi, bạn có thể cảm thấy lạnh hơn khi ở nhà, ngay cả khi nhiệt độ phòng vẫn được đặt ở mức ổn định. Theo Đại học Michigan, trong những trường hợp cai caffeine nghiêm trọng hơn, đổ mồ hôi lạnh cũng có thể xuất hiện. Đó là vì việc thiếu caffeine có thể gây co thắt mạch máu ở tứ chi.