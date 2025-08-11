Dấu hiệu cảnh báo bệnh Chikungunya

Muỗi aedes - loài muỗi truyền bệnh Chikungunya - hiện xuất hiện tại nhiều địa phương ở nước ta. Nếu bị nhiễm bệnh, người mắc sẽ có những triệu chứng gì?

Bộ Y tế

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra, đang có nguy cơ gia tăng tại một số quốc gia và khu vực. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vết đốt của muỗi vằn, cũng là loài muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Người mắc bệnh thường có các triệu chứng: sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi, nổi ban. Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau vài ngày đến một tuần, nhưng một số trường hợp có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, việc chữa trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng và hỗ trợ hồi phục.

Bộ Y tế khuyến cáo:

Người trở về từ vùng có dịch: Theo dõi sức khỏe trong 12 ngày. Nếu có biểu hiện bất thường như sốt, đau khớp, nổi ban… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Người dân trong cộng đồng:

Đậy kín dụng cụ chứa nước để muỗi không đẻ trứng.

Diệt loăng quăng/bọ gậy hàng tuần bằng cách thả cá vào bể nước, cọ rửa dụng cụ chứa nước nhỏ, lật úp các dụng cụ không dùng, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu/hoá chất diệt ấu trùng vào khay nước kê chân chạn.

Loại bỏ phế thải, hốc nước tự nhiên như vỏ chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, bẹ lá…

Ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, kể cả ban ngày.

Phối hợp với ngành y tế khi phun hoá chất diệt muỗi.

Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà.

Chikungunya có tốc độ lây lan nhanh nếu cộng đồng không chủ động phòng bệnh. Bộ Y tế nhấn mạnh việc diệt muỗi và loăng quăng là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn cả Chikungunya và sốt xuất huyết.