Dấu hiệu cảnh báo bệnh gan biểu hiện ngay trên mặt

Những bất thường trên khuôn mặt như quầng thâm, bọng mắt, da khô, ngứa, phát ban quanh miệng là biểu hiện cảnh báo gan có vấn đề, cần thải độc sớm.

Bệnh gan có thể gây ra nốt mụn, phát ban ở miệng, thường do thiếu kẽm. Ảnh: MyMed.

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quá trình giải độc và chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, căng thẳng kéo dài hay chế độ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia có thể khiến gan bị tổn thương.

Khi cơ quan này bị quá tải bởi mỡ, độc tố hoặc tình trạng kháng insulin, khả năng lọc và thải độc suy giảm - và những thay đổi ấy thường biểu hiện rõ nhất trên khuôn mặt. Da mặt, vùng dễ quan sát và nhạy cảm với biến đổi nội tạng, trở thành tấm gương phản chiếu sớm sức khỏe của gan.

Dưới đây là 7 dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề mà bạn có thể nhận ra từ chính làn da của mình:

Vàng da, vàng mắt

Theo Medical News Today, vàng da và vàng mắt là biểu hiện điển hình của tình trạng suy giảm chức năng gan, xảy ra khi bilirubin tích tụ trong máu do gan không chuyển hóa được. Đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý gan nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan. Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh cần đi khám ngay để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Mụn trứng cá, phát ban ở miệng

Theo Express, mụn trong giai đoạn dậy thì là hiện tượng bình thường do thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, khi mụn xuất hiện dai dẳng ở người trưởng thành, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi, đây có thể là tín hiệu cho thấy gan đang hoạt động kém hiệu quả. Khi quá trình giải độc và điều hòa hormone của gan bị suy yếu, nồng độ androgen và độc tố tăng cao, dẫn đến mụn trứng cá do nội tiết tố.

Ngoài ra, tình trạng gan nhiễm mỡ có thể gây ra mụn trứng cá, đặc biệt là mụn xuất hiện dọc theo đường viền hàm dưới. Nguyên nhân là suy giảm chức năng gan dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, khiến độc tố tích tụ trong máu và gây ra mụn trứng cá.

Mắc bệnh gan mạn tính như bệnh gan nhiễm mỡ có thể khiến cơ thể không hấp thụ một số chất dinh dưỡng hiệu quả, điển hình là kẽm. Biến chứng của tình trạng thiếu kẽm là viêm da thường biểu hiện dưới dạng phát ban, kích ứng da quanh miệng với các nốt sưng nhỏ chứa đầy chất lỏng xuất hiện dày đặc.

Quầng thâm và tăng sắc tố dưới mắt

Theo India Times, bệnh gan có thể biểu hiện bằng dấu hiệu quầng thâm hoặc các mảng sẫm màu dai dẳng dưới mắt, ngay cả khi nghỉ ngơi đầy đủ.

Nguyên nhân có thể là tích tụ độc tố và suy giảm chức năng lọc máu do gan hoạt động quá mức có thể biểu hiện dưới dạng quầng thâm dai dẳng. Kháng insulin - một đặc điểm phổ biến của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu - cũng có thể gây ra bệnh gai đen ở các nếp gấp da như cổ.

Quầng thâm mắt kéo dài thường xuất hiện ở những người mắc bệnh gan mạn tính. Ảnh: News18.

Da ngứa, khô, thô ráp

Chức năng gan suy giảm có thể gây ngứa hoặc khô liên tục trên mặt và phát ban trên da mặt không khỏi sau khi chăm sóc da thông thường. Tình trạng này là do muối mật lắng đọng dưới da hoặc do gan không tiết đủ chất dinh dưỡng cần thiết, gây rối loạn chức năng gan. Thiếu kẽm cũng làm trầm trọng thêm tình trạng khô da và ngứa.

Sưng mặt

Theo WebMD, sưng mặt là một trong những dấu hiệu cảnh báo khác của các vấn đề về gan. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng duy trì tổng hợp protein và cân bằng dịch của gan sẽ giảm. Điều này dẫn đến rò rỉ mao mạch và tích tụ dịch, gây sưng phù, đặc biệt là quanh mắt và má.

Nếu tình trạng sưng phù vẫn tiếp diễn mặc dù ngủ đủ giấc, ăn ít muối và uống đủ nước, hãy cân nhắc kiểm tra chức năng gan.

Mũi, má ửng đỏ

Chứng ứng đỏ mặt hay trứng cá đỏ là tình trạng da khiến má và mũi đỏ bừng. Đây cũng có thể là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ. Người có làn da sáng mắc bệnh có thể xuất hiện màu đỏ, trong khi da sẫm màu có màu nâu sẫm.

Tĩnh mạch mạng nhện

Người có vấn đề về gan có thể bị các đốm đỏ dưới da, trông giống mạng nhện, được gọi là tĩnh mạch mạng nhện, trên má hoặc mũi, hoặc đỏ mặt thành từng mảng và dai dẳng. Tình trạng này là do suy giảm estrogen trong bệnh gan làm tăng lưu lượng máu đến các mạch máu nông, khiến mao mạch này giãn ra, gây tĩnh mạch mạng nhện.