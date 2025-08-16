Dấu hiệu cảnh báo bệnh ghẻ ở trẻ

Ghẻ là bệnh nhiễm trùng da khiến trẻ có cảm giác rất ngứa và hay gãi. Vì vậy, cha mẹ cần sớm phòng ngừa và điều trị để giúp con nhanh khỏi.

Ghẻ là tình trạng da xảy ra rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở các nhà trẻ và trường học. Ảnh: Freepik.

Bệnh ghẻ thường lây lan qua tiếp xúc da kề da. Nó cũng có thể lây qua tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm bệnh như quần áo và khăn trải giường.

Bệnh ghẻ thường gặp ở trẻ mẫu giáo và trẻ em trong độ tuổi đi học vì các em thường tiếp xúc gần khi chơi đùa. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể lây lan sang người lớn, bao gồm cả người thân lớn tuổi. Đây là lý do bệnh thường bùng phát ở trường mẫu giáo, trường học và viện dưỡng lão.

Triệu chứng của bệnh ghẻ

Theo Raising Children, ghẻ thường biểu hiện dưới dạng các "vết" nhỏ như sợi chỉ, cục u hoặc mụn nước chứa đầy mủ. Ở trẻ em có làn da sẫm màu, các nốt ghẻ thường có màu nâu, tím hoặc xám. Ở trẻ em có làn da sáng màu, nốt ghẻ có thể có màu đỏ.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên, nốt ghẻ thường xuất hiện đặc biệt ở giữa các ngón tay và ngón chân, trên cổ tay và khuỷu tay, ở nách, quanh rốn và bẹn, và trên mông.

Ở trẻ sơ sinh, phát ban thường xuất hiện ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Ban có thể trông giống mụn nước hoặc mụn nhọt nhỏ. Một số trẻ bị phát ban ở má, cổ và da đầu hoặc xuất hiện các vùng da dày, đóng vảy trên vùng da bị ảnh hưởng.

Ghẻ ngứa dữ dội, đặc biệt là vào ban đêm, hoặc sau khi tắm nước nóng. Khi trẻ gãi vùng da ngứa, đôi khi trẻ sẽ bị nhiễm trùng thứ phát. Nếu điều này xảy ra, da có thể bị đau, đóng vảy vàng và chuyển sang màu đỏ ở vùng da sáng màu hoặc xám ở vùng da sẫm màu.

Cha mẹ cần làm gì?

Theo Parents, cha mẹ nên đưa con đi khám nếu nghi ngờ con bị ghẻ, đặc biệt nếu không chắc chắn nguyên nhân gây tình trạng này. Bệnh ghẻ lây lan rất dễ dàng, vì vậy, con bạn phải ở nhà cho đến khi điều trị xong.

Trẻ có thể được chỉ định dùng thuốc mỡ hoặc kem (thường là kem permethrin 5%). Thuốc này cần được thoa lên da của trẻ, tránh tiếp xúc với miệng và mắt. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ nên thoa kem cho trẻ. Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên có thể tự thoa. Sau đây là cách thực hiện:

Bắt đầu bằng cách tắm nước ấm hoặc tắm vòi sen. Lau khô da nhẹ nhàng

Thoa kem. Đảm bảo kem thấm vào tất cả nếp gấp và vết nhăn trên cơ thể

Che phủ kỹ da, đặc biệt là vùng sinh dục

Để yên lớp kem trong vòng 8-12 giờ. Nếu trẻ rửa tay trong thời gian điều trị, cần thoa lại kem lên tay sau đó

Tắm sạch cơ thể sau 8-12 giờ kể từ khi thoa kem

Đợi 7 ngày rồi thực hiện lại liệu trình này một lần nữa. Nếu không hiệu quả, hãy đến gặp bác sĩ.

Cơn ngứa có thể mất đến 6 tuần mới hết. Điều này thường là do phản ứng dị ứng, không phải do bệnh ghẻ tiến triển. Hãy điều trị ngứa bằng kem dưỡng ẩm, thuốc kháng histamine hoặc cả hai.

Bạn cũng nên giặt tất cả quần áo, ga trải giường, khăn tắm và đồ chơi mềm của trẻ bằng cách sử dụng chế độ giặt nóng nhất. Sấy khô quần áo và chăn ga gối đệm ở chế độ sấy nóng nhất, nếu có. Việc này sẽ tiêu diệt mạt bụi và trứng của chúng.

Nếu có những món đồ không thể giặt được, hãy bọc kín chúng trong túi ni lông ít nhất 7 ngày. Hút bụi toàn bộ thảm và nệm.

Dùng thuốc mỡ hoặc kem bôi cho tất cả thành viên trong gia đình cùng một lúc, ngay cả khi chỉ có một trẻ bị ảnh hưởng.