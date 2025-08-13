Dấu hiệu cảnh báo đường ruột có thể chứa đầy độc tố

Bạn có nhận thấy một lớp phủ màu trắng lạ trên lưỡi vốn màu hồng của mình? Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đường ruột đang tích tụ quá nhiều độc tố, cần được thanh lọc sớm.

Đường ruột “bẩn” khiến cơ thể hấp thu kém, tiêu hao năng lượng nhiều hơn, dẫn tới sụt cân dù ăn uống bình thường. Ảnh: Freepik.

Hệ vi sinh vật đường ruột bao gồm các vi sinh vật như vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại và nấm, đóng vai trò hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất và loại bỏ chất thải. Dù cả hai nhóm vi khuẩn đều cần thiết, sự sinh sôi nhanh chóng của chúng đòi hỏi vi khuẩn có lợi phải giữ vai trò kiểm soát, giúp duy trì trạng thái cân bằng.

Sức khỏe đường ruột cũng quan trọng như sức khỏe tinh thần và thể chất. Vì vậy, việc nhận biết các dấu hiệu bất thường ở đường ruột sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Triệu chứng cảnh báo

Chia sẻ với Hindustan Times, tiến sĩ Alok Chopra, bác sĩ tim mạch và chuyên gia y học chức năng tại Bệnh viện Aashlok ở New Delhi (Ấn Độ), đã liệt kê những dấu hiệu cảnh báo cho thấy sức khỏe đường ruột có thể đang bị rối loạn bạn:

- Thường xuyên mắc bệnh và suy giảm miễn dịch

Theo tiến sĩ Alok Chopra, nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh, nhiễm trùng hoặc dị ứng, sức khỏe đường ruột có thể đã bị tổn hại.

- Các vấn đề về da như mụn trứng cá, chàm và phát ban

Nếu da bị kích ứng, ruột có thể bị viêm. "Các tình trạng như mụn trứng cá, chàm và trứng cá đỏ thường liên quan đến chứng loạn khuẩn đường ruột và hội chứng rò rỉ ruột. Chữa lành đường ruột, chữa lành da", tiến sĩ Chopra khuyến cáo.

- Lớp phủ màu trắng trên lưỡi

Theo Ayurveda, lưỡi trắng là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang làm việc quá sức. Khi lưỡi bị phủ quá nhiều lớp màng, nó sẽ tạo cảm giác trắng bệch. Hệ tiêu hóa không thể hoạt động bình thường nếu làm việc quá sức. Kết quả là nấm candida, nấm men hoặc vi khuẩn sẽ bắt đầu tích tụ. Vi khuẩn sống trong miệng bị rối loạn, mất cân bằng cũng gây hôi miệng mạn tính.

- Thèm đường thường xuyên

Vi khuẩn đường ruột thực sự ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Sự mất cân bằng của vi khuẩn có hại có thể khiến bạn thèm đường và thực phẩm chế biến sẵn hơn, dẫn đến một vòng luẩn quẩn của việc ăn uống không lành mạnh.

- Mệt mỏi không rõ nguyên nhân và lú lẫn

Một đường ruột bị rối loạn có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính và hấp thụ chất dinh dưỡng kém, khiến bạn cảm thấy uể oải và đầu óc mụ mẫm.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ, những người mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính có thể bị mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, bao gồm vi khuẩn, vi sinh vật, nấm và virus có trong đường tiêu hóa. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện gần một nửa số người mệt mỏi cũng mắc hội chứng ruột kích thích IBS.

- Đầy hơi và khó tiêu liên tục

Theo tiến sĩ Chopra, nếu bạn luôn cảm thấy đầy hơi hoặc khó tiêu, bất kể bạn ăn gì, có thể đường ruột đang không phân hủy thức ăn hiệu quả. Điều này thường là do mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột hoặc thiếu enzyme tiêu hóa.

- Thay đổi cân nặng

Không có gì ngạc nhiên khi cân nặng dao động báo hiệu đường ruột không khỏe mạnh. Giảm cân có thể là do sự phát triển quá mức của vi khuẩn đường ruột non, trong khi tăng cân cảnh báo dấu hiệu của tình trạng kháng insulin, làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và gây ra cảm giác thèm ăn. Đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường type 2.

Mẹo cải thiện sức khỏe đường ruột

Theo Health Shots, ăn uống đúng cách rất quan trọng để duy trì sức khỏe đường ruột. Dưới đây là những điều bạn cần nhớ:

- Chỉ ăn khi bạn thực sự đói: "Thực sự đói" nghĩa là ăn sau khi đã tiêu hóa hết bữa ăn trước đó. Đôi khi, chúng ta có thể lầm tưởng rằng mình đang đói, trong khi thực tế có thể chỉ là do mất nước.

- Ăn trong môi trường yên tĩnh và dễ chịu: Khi ăn, hãy ngồi xuống và cố gắng tránh mọi sự xao nhãng như TV, sách, điện thoại hoặc máy tính xách tay.

- Ăn lượng vừa đủ: Mỗi người có nhu cầu riêng, kích thước dạ dày và tốc độ trao đổi chất khác nhau. Hãy chỉ ăn cho đến khi bạn cảm thấy no.

- Ăn đúng giờ: Hãy ăn uống đều đặn và đúng giờ.