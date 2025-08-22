Dấu hiệu chứng tỏ bạn có thể mắc giời leo

Zona thần kinh là loại bệnh ngoài da có thể gây ra những tổn thương đau đớn cho người bệnh nếu không được điều trị sớm.

Bệnh zona thần kinh có thể gây phát ban khó chịu, đau đớn ở một bên cơ thể. Ảnh: Vecteezy.

Những ai từng bị zona thần kinh, hay giời leo, sẽ hiểu cảm giác khó chịu đặc biệt này. Do virus varicella-zoster (VZV) - hay còn gọi là virus thủy đậu - tái hoạt động trong cơ thể, tình trạng ngứa ngáy khó chịu này thực sự phổ biến hơn nhiều.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ai cũng có thể bị zona nhiều lần; cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh ngoài da khó chịu này - mà lại chưa có cách chữa khỏi - là tiêm vaccine phòng ngừa zona.

Nếu không được điều trị hoặc chẩn đoán sớm, bệnh zona có thể gây ra các biến chứng lâu dài cho cơ thể, vì vậy, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ sớm.

Tuy nhiên, có một dấu hiệu cảnh báo phổ biến của bệnh zona thường bị nhầm lẫn với các bệnh khác: phát ban da đột ngột do các nguyên nhân khác (ví dụ: bơi trong nước được xử lý bằng clo).

Dấu hiệu zona cần chú ý trên da

Mới đây, trên Reddit (diễn đàn giải trí nổi tiếng toàn cầu), một người dùng đã chia sẻ sự khó chịu nhẹ của mình khi phát ban trên cánh tay sau khi đi bơi trong kỳ nghỉ. Người dùng này cũng đăng ảnh chụp các vết phát ban, mô tả chúng rất đau đớn và lưu ý rằng chúng đã lan sang các vùng khác trên cánh tay trong suốt 3 ngày.

Những người bình luận nhanh chóng chỉ ra đó có thể là bệnh zona - và thực tế, sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ, người dùng đã đăng một bản cập nhật xác nhận rằng đó thực sự là bệnh zona.

"Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi bối rối về việc tại sao mình lại bị bệnh này ngay từ đầu vì tôi chưa bao giờ bị thủy đậu", người này chia sẻ.

Chia sẻ với Newsweek, cô tiết lộ trong quá trình được chẩn đoán, cô cũng biết được sự khác biệt giữa phát ban do clo và phát ban do bệnh zona: "Điều tôi không biết là phát ban do clo thường xuất hiện ở cả hai bên cơ thể, thường ở vùng mặc đồ bơi. Ngược lại, phát ban do bệnh zona có xu hướng chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể".

Cuối cùng, việc kiểm tra bất kỳ loại phát ban nào bởi chuyên gia y tế sẽ an toàn hơn nhiều so với việc tự chẩn đoán hoặc cho rằng chúng là bệnh gì.

Các dấu hiệu khác

Theo CDC Mỹ, đau nhức, tê bì có thể là triệu chứng đầu tiên của giời leo. Triệu chứng này có trước khi da bị phát ban, nổi mẩn đỏ. Bệnh nhân bị đau nhức rất nặng từng cơn kèm theo tê. Nếu đau nhức ở vùng gần tim hay sau lưng, bệnh nhân có thể nhầm lẫn với cơn đau tim hay viêm thận.

Người mắc giời leo cũng có thể bị sốt trước khi phát ban. Một số bệnh nhân bị đau đầu, nhạy cảm với ánh sáng và mệt mỏi.

Biến chứng phổ biến nhất của bệnh zona là đau dây thần kinh hậu zona, xảy ra ở nơi phát ban, ngay cả sau khi vết ban đã hết. Nó có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm sau khi phát ban biến mất. Khoảng 10-18% những người bị bệnh zona gặp phải biến chứng này.

Ngoài ra, bệnh zona cũng dẫn đến biến chứng nghiêm trọng liên quan mắt, bao gồm mất thị lực. Phát ban do zona thần kinh cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn. Rất hiếm, bệnh zona dẫn đến:

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi)

Các vấn đề về thính giác

Viêm não

Nguy hiểm tính mạng.