Dấu hiệu chứng tỏ bạn có thể mắc viêm gan

Hầu hết người nhiễm virus viêm gan siêu vi thường không có triệu chứng lâm sàng. Nếu có, người bệnh thường biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, đau cơ, khớp, sốt nhẹ hoặc vàng da.

Những người mắc viêm gan siêu vi có thể có biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, vàng da. Ảnh: News-Medical.

Viêm gan siêu vi là bệnh nhiễm trùng do virus ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Viêm gan siêu vi có thể cấp tính (ngắn hạn) và gây ra các triệu chứng kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Bạn bị nhiễm trùng sau khi tiếp xúc với virus viêm gan. Những loại virus này khác nhau nhưng có một số triệu chứng chung. Viêm gan virus có thể không gây ra triệu chứng ngay lập tức. Bạn có thể mắc bệnh và lây lan mà không hề biết mình bị bệnh.

Tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể bị nhiễm bệnh là con đường lây lan chính của loại virus này. Nếu không được điều trị, virus có thể dẫn đến bệnh gan đe dọa tính mạng.

Các loại viêm gan siêu vi

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 5 loại viêm gan siêu vi được biết đến. Các loại phổ biến nhất là viêm gan A, B và C:

- Viêm gan A: Virus viêm gan A (HAV) gây ra bệnh nhiễm trùng này. Bạn có thể bị viêm gan A do ăn phải thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm có chứa virus. Bạn cũng bị nhiễm bệnh do dùng chung kim tiêm hoặc quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm virus.

- Viêm gan B: Đây là loại viêm gan phổ biến nhất trên thế giới. Virus viêm gan B (HBV) thường gây bệnh ngắn hạn, nhưng có thể trở thành mạn tính. HBV lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm hoặc ống tiêm, hoặc trong quá trình sinh nở, khi bệnh lây truyền sang trẻ sơ sinh.

- Viêm gan C: Loại virus này thường lây lan khi những người mắc bệnh dùng chung kim tiêm và ống tiêm. Bạn cũng có nguy cơ cao khi xăm hình hoặc xỏ khuyên cơ thể bằng dụng cụ không được khử trùng. Loại virus này có nhiều khả năng trở thành mạn tính.

- Viêm gan D: Những người bị viêm gan B có thể bị viêm gan D. Virus viêm gan D (HDV) cần HBV để tồn tại và lây lan. Viêm gan D lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn và dùng chung kim tiêm.

- Viêm gan E: Do virus HEV gây ra, phần lớn trường hợp có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, ở phụ nữ mang thai, bệnh có thể dẫn đến biến chứng thai kỳ hoặc suy gan, cần được theo dõi và can thiệp y tế. Virus lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa, do uống nước nhiễm phân người bệnh, ăn thịt chưa nấu chín hoặc lây từ mẹ sang con.

Triệu chứng

Theo Cleveland Clinic, viêm gan có thể diễn biến âm thầm. Bạn có thể không nhận thấy những thay đổi trong cơ thể ngay lập tức. Khi xuất hiện, các triệu chứng thường bao gồm:

Tiêu chảy

Mệt mỏi

Cảm thấy yếu hoặc khó chịu

Sốt

Buồn nôn hoặc chán ăn

Đau ở bên phải bụng trên

Đau nhức cơ và khớp

Bạn có thể có các triệu chứng khác nếu bị viêm gan mạn tính, gây tổn thương gan nghiêm trọng hơn. Các triệu chứng viêm gan mạn tính bao gồm:

Lú lẫn, mất phương hướng hoặc buồn ngủ (bệnh não gan)

Nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu

Ngứa da

Da vàng hoặc lòng trắng mắt có màu vàng (vàng da)

Viêm gan siêu vi có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn như trở thành một căn bệnh mạn tính, xơ gan và suy gan.