Dấu hiệu chứng tỏ bạn mắc bệnh COPD

Chức năng phổi bị suy giảm khiến người bệnh COPD có thể bị mất ngủ, khó thở, đau ngực, ho dữ dội và nhiều vào ban đêm.

Ho dữ dội kèm theo đau ngực, khó thở vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh: Shutterstock.

COPD, hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, là thuật ngữ chung cho các bệnh về phổi khiến việc thở trở nên khó khăn. Khó thở và ho là hai trong số những triệu chứng điển hình nhất của bệnh COPD.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nhiều dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt là vào ban đêm, càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta nằm yên.

Khó thở

Theo Medical News Today, một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh COPD là khó thở. Người bệnh có thể cảm thấy khó thở hoặc thiếu không khí. Thông thường cảm giác này thường xảy ra khi hoạt động thể chất, nhưng cũng trầm trọng hơn ngay cả khi nghỉ ngơi vào ban đêm.

Đau ngực

Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cảm thấy đau ngực khi thở, thường không liên tục; thay vào đó, nó xuất hiện khi cố gắng hít thở sâu. Cơn đau này cũng có xu hướng nằm ở một khu vực cụ thể, thay vì lan ra toàn bộ ngực. Viêm phổi có thể đe dọa tính mạng, vì vậy tốt nhất là người bệnh không nên phớt lờ và hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức.

Thở rít, khò khè

Tiếng kêu lục cục khi thở sẽ báo động. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các triệu chứng đang trở nên tồi tệ hơn là nghe thấy tiếng thở khò khè, tiếng huýt sáo, tiếng ọc ọc hoặc tiếng lục cục khi thở. Những dấu hiệu này được gọi chung là tiếng phổi Rhonchi do chất lỏng tích tụ trong phổi.

Ho dữ dội

Theo tạp chí Health, khi có đợt cấp của COPD, bệnh nhân bắt đầu ho dữ dội và thường xuyên hơn. Có thể là ho khan hoặc khạc ra đờm có máu, xanh lá cây hoặc vàng. Cơn ho do COPD là cơn ho khan tạo ra nhiều chất nhầy, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm.

Mất ngủ

Nếu bạn thường xuyên thức giấc giữa đêm hoặc khó ngủ vì cảm giác khó thở, hãy trao đổi với bác sĩ. Người mắc bệnh COPD có nguy cơ cao bị ngưng thở khi ngủ - rối loạn khiến nhịp thở ngắt quãng vào ban đêm.

Ngáy ngủ là một trong những dấu hiệu phổ biến của tình trạng này. Cả COPD và chứng ngưng thở khi ngủ đều làm giảm lượng oxy đưa vào cơ thể, gây mệt mỏi kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim phổi. Việc điều trị đồng thời hai tình trạng này là rất cần thiết để cải thiện chất lượng sống.