Dấu hiệu cơ thể đang dần tiến đến tiểu đường type 2

|
Tầm nhìn bị mờ: Theo Mayo Clinic, nhìn mờ là một trong những dấu hiệu phổ biến cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt tiểu đường type 2. Tình trạng này liên quan đến việc mất khả năng nhìn thấy các chi tiết nhỏ và có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt. Theo Diabetes UK, tình trạng mờ mắt này là do thủy tinh thể bên trong mắt bị sưng do lượng đường trong máu cao. Nếu lượng đường trong máu dao động theo thời gian, thị lực có thể cải thiện hoặc xấu đi tùy thuộc vào tình trạng bệnh. Ảnh: Shutterstock.
|
Cảm thấy cực đói ngay cả sau khi ăn: Theo Business Insider, cảm giác đói dữ dội, đặc biệt là sau bữa ăn, liên quan đến cách cơ thể xử lý thức ăn. Ở người khỏe mạnh, cơ thể chuyển hóa glucose trong thức ăn thành năng lượng. Vì quá trình này được thúc đẩy bởi insulin, trong cơ thể người mắc bệnh tiểu đường, hoặc là không có đủ insulin để thúc đẩy quá trình này hoặc các tế bào trong cơ thể đã trở nên kháng insulin. Điều này khiến người mắc bệnh tiểu đường cảm thấy mệt mỏi và đói, mặc dù họ vừa mới ăn xong. Ảnh: Freepik.
|
Thường xuyên cảm thấy rất khát: Theo Everyday Health, khi lượng glucose trong cơ thể cao, thận cần sản xuất nhiều nước tiểu hơn để giúp đào thải glucose ra khỏi cơ thể. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khát nước vì não báo hiệu bạn cần uống nhiều nước hơn để bù lại lượng chất lỏng đã mất. Mất nước cũng xảy ra khi bạn phải đi tiểu nhiều hơn nếu bạn không bù nước bằng cách uống đủ nước. Bạn nên đi khám bác sĩ nếu thấy miệng không tiết ra nhiều nước bọt hoặc liên tục khát nước. Ảnh: GoodRx.
|
Nước tiểu có mùi trái cây: Theo Healthline, nước tiểu thường có mùi rất nhẹ hoặc không có mùi. Nếu bạn thấy nước tiểu có mùi trái cây hoặc ngọt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu cao. Nước tiểu có mùi ngọt hoặc trái cây khi cơ thể đang cố gắng hạ đường huyết bằng cách loại bỏ glucose dư thừa qua nước tiểu. Vì vậy, đây thường là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường type 2 hoặc lượng đường trong máu cao. Ảnh: Verywell Health.
|
Đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt vào ban đêm: Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đi tiểu nhiều hơn bình thường có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Tình trạng này đặc biệt dễ nhận thấy vào ban đêm nếu bạn phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh. Đi tiểu thường xuyên có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu và mang thai, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ để loại trừ. Ảnh: Men's Health.
|
Thường xuyên bị nhiễm trùng: Nhiễm trùng thường xuyên là dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Theo Diabetes Daily, người mắc bệnh tiểu đường khó chống lại nhiễm trùng hơn vì lượng đường trong máu cao có thể làm chậm quá trình chữa lành. Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thường xuyên bị nhiễm trùng bàng quang, âm đạo, bàn chân, thận, da và nướu răng. Ảnh: Docs Medical.
|
Vết thương chậm lành: Lượng đường trong máu cao có thể làm suy yếu khả năng chữa lành. Vì vậy, một trong những dấu hiệu khác cảnh báo nguy cơ tiểu đường type 2 là vết cắt và vết bầm lâu lành hơn. Tuần hoàn máu kém và tổn thương thần kinh, những biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường, có thể làm chậm quá trình chữa lành hơn nữa. Ảnh: Healthline.
Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.