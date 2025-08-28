Dấu hiệu cơ thể đang dần tiến đến tiểu đường type 2

Thường xuyên cảm thấy rất khát: Theo Everyday Health, khi lượng glucose trong cơ thể cao, thận cần sản xuất nhiều nước tiểu hơn để giúp đào thải glucose ra khỏi cơ thể. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khát nước vì não báo hiệu bạn cần uống nhiều nước hơn để bù lại lượng chất lỏng đã mất. Mất nước cũng xảy ra khi bạn phải đi tiểu nhiều hơn nếu bạn không bù nước bằng cách uống đủ nước. Bạn nên đi khám bác sĩ nếu thấy miệng không tiết ra nhiều nước bọt hoặc liên tục khát nước. Ảnh: GoodRx.