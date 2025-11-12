Dấu hiệu của mỡ máu cao xuất hiện ngay vào buổi sáng

Tình trạng mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi gây ra biến chứng nghiêm trọng.

Mỡ máu cao được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì tiến triển âm thầm và chỉ gây biến chứng nghiêm trọng ở giai đoạn muộn. Ảnh: Sharecare.

Tình trạng mỡ máu cao xảy ra khi nồng độ cholesterol và triglyceride tăng cao do cơ thể dư thừa chất béo nhưng không kịp đào thải hoặc chuyển hóa. Điều này dẫn đến sự tích tụ mỡ trong máu, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Lượng chất béo, đặc biệt là cholesterol trong máu cao thường gây ra những tổn hại thầm lặng cho cơ thể. Tình trạng này thường không được phát hiện sớm do không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi xuất hiện biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể có thể phát ra những dấu hiệu đặc trưng cảnh báo mức mỡ xấu đang vượt ngưỡng an toàn, đặc biệt vào buổi sáng, sau khi thức dậy.

Đau hoặc khó chịu ở ngực vào buổi sáng

Theo The Healthsite, một dấu hiệu nổi bật của mỡ máu cao là đau ngực hoặc khó thở, đặc biệt là sau khi thức dậy. Cảm giác này có thể xuất phát từ việc thiếu máu đến tim, thường xảy ra trong khi ngủ. Bạn có thể cảm thấy tức ngực hoặc tức ngực, dễ bị nhầm lẫn với lo lắng hoặc ợ nóng.

Động mạch bị tắc nghẽn buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, thường dẫn đến mệt mỏi và khó thở, ngay cả khi chỉ vận động nhẹ. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến bạn vào buổi sáng mà còn có thể kéo dài suốt cả ngày.

Cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi thức dậy

Cảm giác mệt mỏi hoặc yếu ớt bất thường vào buổi sáng cũng có thể là dấu hiệu của cholesterol cao và tắc nghẽn động mạch. Khi tim gặp khó khăn trong việc bơm máu hiệu quả, nó sẽ làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể, khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

Tình trạng mệt mỏi này trở nên đáng lo ngại hơn khi kết hợp với các triệu chứng khác như khó chịu ở ngực hoặc khó thở. Bạn nên chú ý đến tình trạng mệt mỏi dai dẳng, vì nó có thể cho thấy cần phải thay đổi lối sống hoặc điều trị y tế.

Thức dậy với cái đầu nặng trĩu, chóng mặt

Nếu bạn thức dậy với cảm giác đau nhói ở trán hoặc sau gáy, hãy hiểu rằng đây có thể là dấu hiệu của việc giảm lưu lượng máu lên não. Khi cholesterol hoặc triglyceride tích tụ trong động mạch, nó có thể làm giảm nhẹ oxy, đặc biệt là khi đang nghỉ ngơi. Tình trạng này cũng khiến bạn cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy rời giường.

Bạn nên cảnh giác với triệu chứng đau đầu thường xuyên kèm theo chóng mặt, giảm thị lực vì chúng có thể là dấu hiệu mỡ máu cao. Ảnh: Extra Online.

Mắt sưng húp

Nếu mắt bạn sưng húp, đó có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề hơn là chỉ thiếu ngủ, bao gồm cả mỡ máu cao. Trong một số trường hợp, các chất cặn bã xung quanh mắt có thể khiến mắt bị sưng lên và thường dễ nhận thấy hơn vào buổi sáng. Ngoài ra, nếu bạn bị mờ mắt kéo dài và gây ra cảm thấy bất an, đó cũng là dấu hiệu của bệnh cholesterol cao.

Chân tay lạnh và tê

Thức dậy với bàn tay và bàn chân lạnh có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém gây ra bởi mức cholesterol cao, dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Trong điều kiện này, sự tích tụ mảng bám thu hẹp các động mạch ở chân, giảm lưu lượng máu.

Lưu lượng máu bị hạn chế có thể khiến các chi cảm thấy lạnh hoặc tê. Triệu chứng này có thể đặc biệt dễ nhận thấy vào buổi sáng khi tuần hoàn máu vẫn còn hoạt động. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, nó có thể báo hiệu mỡ máu cao trong cơ thể cần đi khám sớm.

Buồn nôn

Buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả mỡ máu cao. Khi cholesterol và triglyceride tích tụ trong động mạch, dòng máu đến tim bị cản trở, gây ra cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu.

Triệu chứng này đặc biệt đáng lo ngại nếu đi kèm đau ngực và khó thở, vì có thể liên quan đến các tình trạng nghiêm trọng hơn như đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Trong trường hợp này, cần thăm khám y tế ngay để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.