Dấu hiệu gan 'cầu cứu' qua giấc ngủ

Người bệnh gan thường khó có được một giấc ngủ trọn vẹn. Thế nhưng, vận động hợp lý cùng chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Khó ngủ có thể là dấu hiệu của gan đang gặp vấn đề. Ảnh: Freepik.

Người bị bệnh gan thường gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ. Họ có thể khó đi vào giấc, dễ tỉnh giữa đêm hoặc thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm cơ thể suy kiệt mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn đang có các triệu chứng như trên, rất có thể gan của bạn đang "cầu cứu".

Vì sao người bệnh gan thường khó ngủ?

Theo Tổ chức Gan Australia, nguyên nhân đến từ chính vai trò của gan. Đây là cơ quan tham gia điều hòa nhiều hoạt động sống, trong đó có cả giấc ngủ. Khi gan suy yếu, cơ thể xử lý melatonin - loại hormone giúp điều chỉnh nhịp ngủ - kém hiệu quả. Bên cạnh đó, những thay đổi về đường huyết và thân nhiệt do bệnh gan cũng góp phần làm giấc ngủ chập chờn.

Nhiều bệnh nhân còn mắc kèm các bệnh mạn tính như ngưng thở khi ngủ, khiến hơi thở gián đoạn và gây buồn ngủ quá mức vào ban ngày. Các vấn đề tâm lý cũng dễ xuất hiện, càng làm việc ngủ trở nên khó khăn. Đặc biệt, ở người bị xơ gan, mất ngủ đôi khi liên quan đến bệnh não gan - một biến chứng nguy hiểm cần được chú ý.

Cách cải thiện giấc ngủ

Để cải thiện tình trạng này, người bệnh có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy đúng giờ, ăn uống điều độ và tạo một không gian ngủ dễ chịu: phòng tối, yên tĩnh, nhiệt độ vừa phải, gối nệm êm ái. Trước khi ngủ, dành ít phút thư giãn bằng cách tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ, thiền hoặc đơn giản là đọc sách thay vì nhìn vào màn hình điện thoại.

Một ly sữa ấm cũng có thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, nhưng nên tránh vận động quá muộn trong ngày. Đừng ngủ trưa quá dài, hạn chế cà phê và rượu bia, và nếu trằn trọc mãi không ngủ được, hãy ra khỏi giường, thư giãn một lúc rồi quay lại.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Mất ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể kiệt sức mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và cản trở sinh hoạt, bạn nên đến bác sĩ để được thăm khám. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể giới thiệu bạn gặp chuyên gia giấc ngủ, nhà tâm lý hoặc làm xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu mất ngủ liên quan đến bệnh lý về gan, việc điều trị sớm là rất cần thiết. Những người có dấu hiệu ngáy to hoặc ngưng thở khi ngủ cũng cần được kiểm tra. Nếu được chẩn đoán mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng máy CPAP để giữ đường thở thông suốt và cải thiện chất lượng giấc ngủ.