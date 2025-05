Dấu hiệu khi nhiễm biến thể Covid-19 XEC

XEC có tốc độ lây lan nhanh hơn nhưng triệu chứng của nó không quá khác biệt so với các biến thể Covid-19 trước đó.

Biến thể XEC có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến thể phụ Omicron khác. Ảnh: Shutterstock.

Biến thể XEC là chủng tái tổ hợp mới nổi của Omicron, lần đầu tiên được xác định tại Đức vào tháng 6/2024. Đây là giống lai của hai biến thể phụ: KS.1.1 (FLiRT) và KP.3.3 (FLuQE). XEC mang nhiều đột biến cho phép lây lan nhanh hơn.

Hơn 550 trình tự gene từ 27 quốc gia đã được ghi nhận. Dữ liệu từ Mỹ, Vương Quốc Anh và Trung Quốc cho thấy XEC lây lan nhanh hơn 84-110% so với biến thể phụ Omicron khác, chiếm 10-20% ca nhiễm mới ở một số khu vực.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), dù có khả năng lây lan nhanh hơn, các triệu chứng nhiễm biến thể XEC cũng không có sự khác biệt so với trước đó. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết biến thể XEC mà mọi người nên chú ý, theo India Times.

- Ho khan: Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), ho khan được mô tả là một trong nhiều triệu chứng đặc trưng của XEC. Các chuyên gia khuyến cáo nếu bạn đang gặp phải triệu chứng này và ho rất nhiều, hãy tự cách ly và tránh gặp người khác.

- Mệt mỏi và kiệt sức: Các chủng Covid-19 mới đây như XEC, FLiRT, đều có biểu hiện nhẹ và người bệnh thậm chí có thể thực hiện công việc bình thường hàng ngày. Tuy nhiên, đây là lý do khiến virus lây lan hiệu quả hơn, lây nhiễm cho nhóm dân số dễ bị tổn thương và khiến họ có nguy cơ nhập viện. Theo thời gian, các triệu chứng này có thể khiến người bệnh mệt mỏi, kiệt sức. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp nhiễm biến thể Covid-19 XEC.

- Các triệu chứng phổ biến khác: Các triệu chứng khác của XEC bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, đau họng, chảy nước mũi, mất vị hoặc mùi, khó thở, đau cơ và cơ thể, đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy.

Nếu được chẩn đoán mắc XEC và sốt cao, điều quan trọng là người bệnh nên ở nhà, đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch khử khuẩn và tránh tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương.

Các triệu chứng ban đầu có thể nhẹ ở một số người nhưng cũng chuyển nặng hơn khi bệnh tiến triển. Trong đó, tình trạng khó thở dường như xuất hiện thường xuyên hơn ở người lớn tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu hay người không tiêm vaccine cập nhật.

Ngoài ra, người bệnh không nên xem nhẹ các triệu chứng Covid-19, cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi nhanh. Ăn thực phẩm lành mạnh giúp tăng khả năng miễn dịch và tránh đồ ăn chế biến.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine Covid-19 hiện tại vẫn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng do biến thể XEC gây ra. Phân tích của WHO chỉ ra rằng kháng huyết thanh đối với KP.3.1.1 và XEC tạo ra các giá trị kháng thể trung hòa phản ứng chéo với nhau và với các biến thể mới khác. Điều này cho thấy các vaccine hiện có vẫn có hiệu quả trong việc giảm thiểu các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến XEC.