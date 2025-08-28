Dấu hiệu nguy hiểm của bệnh cúm

Cảm cúm là một trong những bệnh lý thường gặp, nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị và kiểm soát kịp thời.

Cúm có thể gây nguy hiểm nếu không kiểm soát kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Cúm là bệnh đường hô hấp truyền nhiễm do virus cúm gây ra. Virus cúm có thể trở nên nguy hiểm khi gây ra các bệnh như viêm phổi - tình trạng viêm các túi khí trong phổi, sau đó có thể chứa đầy dịch. Nhiễm trùng sau đó có thể khiến người bệnh không qua khỏi.

Các tình trạng nghiêm trọng khác có thể dẫn đến nhiễm trùng đe dọa tính mạng bao gồm viêm cơ tim, viêm não và nhiễm trùng huyết. Đây là phản ứng của cơ thể với nhiễm trùng, gây viêm khắp cơ thể, dẫn đến suy đa tạng hoặc khó qua khỏi.

Hãy theo dõi các dấu hiệu sau để biết liệu bệnh cúm có đang trở nên nguy hiểm hơn không, theo The Healthy.

- Khó thở

Cảm thấy khó thở bất thường là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp biến chứng cúm. Đây không chỉ là tình trạng nghẹt mũi gây khó thở. Nhiễm trùng như viêm phổi khiến bạn khó hít đầy phổi; bạn sẽ không thể hít thở sâu và dài. Biến chứng hô hấp phổ biến hơn ở những người bị hen suyễn hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

- Đau ngực

Nếu bị đau ngực khi mắc cúm, bạn nên cân nhắc đến phòng cấp cứu để loại trừ bệnh tim. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng như viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim. Nếu bạn mắc bệnh tim từ trước như suy tim sung huyết, nhiễm trùng do cúm có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

- Chóng mặt hoặc lú lẫn đột ngột

Mặc dù sốt cao khiến bạn cảm thấy hơi mất phương hướng, chóng mặt dữ dội, các vấn đề về nhận thức và lú lẫn có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng do cúm. Điều quan trọng là phải đi khám ngay lập tức nếu bạn bắt đầu gặp bất kỳ dấu hiệu nào như vậy.

- Nôn dữ dội hoặc dai dẳng

Bất kỳ cơn nôn nào do cúm cũng chỉ kéo dài 1-2 ngày, vì vậy, nếu kéo dài hơn thế, hoặc nếu bạn nôn ra máu hoặc kèm theo sốt trên 40 độ, bạn nên gọi cho bác sĩ ngay lập tức.

Đặc biệt, những trường hợp dưới đây có nguy cơ gặp biến chứng cao khi mắc cúm bao gồm:

- Có bệnh lý hoặc đang mang thai

Bị cúm khi khỏe mạnh đã đủ khó khăn, nếu cộng thêm một bệnh lý mạn tính hoặc mang thai, bạn sẽ có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng cao hơn nhiều.

Mang thai hoặc mắc bệnh mạn tính như hen suyễn, COPD, giãn phế quản và xơ nang là một trong những bệnh khiến một người có nguy cơ cao mắc các biến chứng cúm. Theo CDC, những người mang thai có nguy cơ gặp các biến chứng cúm nghiêm trọng cao hơn so với người cùng độ tuổi không mang thai.

- Trẻ nhỏ

Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, cũng có nguy cơ cao bị biến chứng cúm, theo cảnh báo của CDC. Nếu thấy trẻ khó thở, da xanh xao, cực kỳ cáu kỉnh, sốt kèm phát ban, tránh uống nước, hoặc các triệu chứng cúm thuyên giảm nhưng sau đó trở nặng hơn kèm theo sốt và ho, bạn nên gọi bác sĩ ngay lập tức.

Để phòng ngừa cúm và tránh biến chứng, cách tốt nhất là tiêm vaccine cúm hàng năm. CDC khuyến nghị mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vaccine hàng năm để giảm nguy cơ mắc cúm.

Đối với hầu hết người chỉ cần tiêm một liều vacicne cúm cho cả mùa, tháng 9 và tháng 10 thường là thời điểm tốt để tiêm. Lý tưởng nhất là tiêm vaccine vào cuối tháng 10. Lưu ý là phải mất khoảng 2 tuần sau khi tiêm vaccine, kháng thể bảo vệ chống lại bệnh cúm mới phát triển trong cơ thể.

Nếu bạn bị cúm, hãy trao đổi với bác sĩ xem bạn có nên dùng thuốc kháng virus (như Tamiflu) để giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh hoặc ngăn ngừa biến chứng hay không.